Серебряные призёрки Олимпиады сёстры-близняшки Фролкины в день финала отмечают день рождения
Баскетболисткам сборной России исполнилось по 24 года.
Фото © Dimitris Isevidis / Anadolu Agency via Getty Images
Российским баскетболисткам Ольге и Евгении Фролкиным в среду, 28 июля, исполнилось по 24 года.
В этот день они в составе сборной России по баскетболу 3х3 проиграли в финале Олимпиады в Токио команде США со счётом 15:18.
В решающем матче Евгения Фролкина набрала четыре очка, Ольга принесла команде один балл.
В этом году баскетбол 3х3 дебютировал в программе Олимпиады. За каждую команду выступают по три основных игрока и одному запасному. Матч продолжается десять минут чистого времени или до 21 очка. Игра ведётся на одно кольцо.
Олимпиада-2020. Главное по теме
Женская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла США в финале Олимпийских игр
сегодня в 13:18
Гимнаст Нагорный завоевал бронзу в личном многоборье на Олимпиаде в Токио
сегодня в 13:10
"Это не провокация, это вредительство": Журова поддержала Медведева в скандальной ситуации с журналистом на Олимпиаде
сегодня в 11:57
Комментариев: 0