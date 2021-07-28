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Серебряные призёрки Олимпиады сёстры-близняшки Фролкины в день финала отмечают день рождения

Баскетболисткам сборной России исполнилось по 24 года.

28 июля, 13:48
<p>Фото © Dimitris Isevidis / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Dimitris Isevidis / Anadolu Agency via Getty Images

Российским баскетболисткам Ольге и Евгении Фролкиным в среду, 28 июля, исполнилось по 24 года.

В этот день они в составе сборной России по баскетболу 3х3 проиграли в финале Олимпиады в Токио команде США со счётом 15:18.

Женская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла США в финале Олимпийских игр

Женская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла США в финале Олимпийских игр

В решающем матче Евгения Фролкина набрала четыре очка, Ольга принесла команде один балл.

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В этом году баскетбол 3х3 дебютировал в программе Олимпиады. За каждую команду выступают по три основных игрока и одному запасному. Матч продолжается десять минут чистого времени или до 21 очка. Игра ведётся на одно кольцо.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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