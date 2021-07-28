Серебряные призёрки Олимпиады сёстры-близняшки Фролкины в день финала отмечают день рождения

Российским баскетболисткам Ольге и Евгении Фролкиным в среду, 28 июля, исполнилось по 24 года.

В этот день они в составе сборной России по баскетболу 3х3 проиграли в финале Олимпиады в Токио команде США со счётом 15:18.

В решающем матче Евгения Фролкина набрала четыре очка, Ольга принесла команде один балл.