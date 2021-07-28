Женская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла США в финале Олимпийских игр
Медаль стала для российской команды 22-й на Играх в японской столице.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Женская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла команде США в финале Олимпиады в Токио. Встреча завершилась со счётом 18:15 в пользу американок.
Бронзовые медали выиграли китаянки. В матче за третье место они победили команду Франции — 16:14.
Позднее в финале сыграет и мужская сборная России по баскетболу 3х3. Её соперником в решающем матче будет команда Латвии.
Всего у сборной России на данный момент 22 награды на Олимпиаде в японской столице (семь золотых, девять серебряных и шесть бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены идут четвёртыми, уступая только Японии, Китаю и США.
В этом году баскетбол 3х3 дебютировал в программе Олимпийских игр. В каждой команде по три основных игрока и одному запасному. Матч продолжается десять минут чистого времени или до 21 очка. Игра ведётся с одним кольцом.
Олимпиада-2020. Главное по теме
Гимнаст Нагорный завоевал бронзу в личном многоборье на Олимпиаде в Токио
сегодня в 13:10
"Это не провокация, это вредительство": Журова поддержала Медведева в скандальной ситуации с журналистом на Олимпиаде
сегодня в 11:57
"Не надо реагировать на провокации": Тарпищев прокомментировал требование Медведева выгнать журналиста с Олимпиады
сегодня в 11:31
Комментариев: 0