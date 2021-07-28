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Женская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла США в финале Олимпийских игр

Медаль стала для российской команды 22-й на Играх в японской столице.

28 июля, 13:18

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Женская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла команде США в финале Олимпиады в Токио. Встреча завершилась со счётом 18:15 в пользу американок.

Бронзовые медали выиграли китаянки. В матче за третье место они победили команду Франции — 16:14.

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Позднее в финале сыграет и мужская сборная России по баскетболу 3х3. Её соперником в решающем матче будет команда Латвии.

Всего у сборной России на данный момент 22 награды на Олимпиаде в японской столице (семь золотых, девять серебряных и шесть бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены идут четвёртыми, уступая только Японии, Китаю и США.

В этом году баскетбол 3х3 дебютировал в программе Олимпийских игр. В каждой команде по три основных игрока и одному запасному. Матч продолжается десять минут чистого времени или до 21 очка. Игра ведётся с одним кольцом.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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