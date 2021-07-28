Женская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла США в финале Олимпийских игр

Женская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла команде США в финале Олимпиады в Токио. Встреча завершилась со счётом 18:15 в пользу американок.

Бронзовые медали выиграли китаянки. В матче за третье место они победили команду Франции — 16:14.

Позднее в финале сыграет и мужская сборная России по баскетболу 3х3. Её соперником в решающем матче будет команда Латвии.

Всего у сборной России на данный момент 22 награды на Олимпиаде в японской столице (семь золотых, девять серебряных и шесть бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены идут четвёртыми, уступая только Японии, Китаю и США.