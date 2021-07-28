"Не надо реагировать на провокации": Тарпищев прокомментировал требование Медведева выгнать журналиста с Олимпиады
Лидеру российского тенниса не понравился вопрос о клейме мошенников на наших спортсменах.
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российским спортсменам не нужно реагировать на провокационные вопросы на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее вторая ракетка мира Даниил Медведев попросил выгнать чилийского журналиста с Олимпийских игр после вопроса о клейме мошенников на наших спортсменах.
"На подобные провокационные вопросы не надо реагировать, надо молчать. Меня вот провоцировать бесполезно. Я это уже все прошел — всю жизнь общаюсь с журналистами, и ты по себе знаешь, что есть разные. Кто-то только и занимается, что провокациями, надо быть выше", — сказал Тарпищев.
В среду Медведев в третьем круге олимпийского турнира одолел итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:2, 3:6, 6:2. В четвертьфинале россиянин встретится с испанцем Пабло Карреньо Бустой.
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