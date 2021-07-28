Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российским спортсменам не нужно реагировать на провокационные вопросы на Олимпиаде в Токио . Об этом сообщает ТАСС.

"На подобные провокационные вопросы не надо реагировать, надо молчать. Меня вот провоцировать бесполезно. Я это уже все прошел — всю жизнь общаюсь с журналистами, и ты по себе знаешь, что есть разные. Кто-то только и занимается, что провокациями, надо быть выше", — сказал Тарпищев.