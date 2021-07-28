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"Не надо реагировать на провокации": Тарпищев прокомментировал требование Медведева выгнать журналиста с Олимпиады

Лидеру российского тенниса не понравился вопрос о клейме мошенников на наших спортсменах.

28 июля, 11:31
<p>Фото © Joe Giddens/PA Images via Getty Images</p>

Фото © Joe Giddens/PA Images via Getty Images

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российским спортсменам не нужно реагировать на провокационные вопросы на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее вторая ракетка мира Даниил Медведев попросил выгнать чилийского журналиста с Олимпийских игр после вопроса о клейме мошенников на наших спортсменах.

Международная федерация тенниса не может по просьбе Медведева выгнать с Олимпиады журналиста

Международная федерация тенниса не может по просьбе Медведева выгнать с Олимпиады журналиста

"На подобные провокационные вопросы не надо реагировать, надо молчать. Меня вот провоцировать бесполезно. Я это уже все прошел — всю жизнь общаюсь с журналистами, и ты по себе знаешь, что есть разные. Кто-то только и занимается, что провокациями, надо быть выше", — сказал Тарпищев.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

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В среду Медведев в третьем круге олимпийского турнира одолел итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:2, 3:6, 6:2. В четвертьфинале россиянин встретится с испанцем Пабло Карреньо Бустой.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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