Дзюдоист Игольников проиграл в поединке за бронзу на Олимпиаде в Токио
Ранее первую олимпийскую медаль сборной России в дзюдо выиграла Мадина Таймазова.
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Российский дзюдоист Михаил Игольников уступил венгру Кристиану Тоту в поединке за третье место Олимпиады в Токио в весовой категории до 90 кг.
На восьмой минуте дополнительного времени соперник нашего спортсмена провёл приём, который судьи оценили второй по значимости оценкой — ваза-ари.
Чуть ранее российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзу в весовой категории до 70 кг. В поединке за третье место она победила Барбару Матич из Хорватии.
Медаль Таймазовой стала для сборной России по дзюдо первой на Олимпийских играх в Токио. При этом наши спортсмены выступали во всех десяти весовых категориях.
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