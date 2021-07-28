Дзюдоист Игольников проиграл в поединке за бронзу на Олимпиаде в Токио

Российский дзюдоист Михаил Игольников уступил венгру Кристиану Тоту в поединке за третье место Олимпиады в Токио в весовой категории до 90 кг.

На восьмой минуте дополнительного времени соперник нашего спортсмена провёл приём, который судьи оценили второй по значимости оценкой — ваза-ари.

Чуть ранее российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзу в весовой категории до 70 кг. В поединке за третье место она победила Барбару Матич из Хорватии.