Гимнаст Нагорный завоевал бронзу в личном многоборье на Олимпиаде в Токио

Никита Нагорный занял третье место в личном многоборье на турнире по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. В сумме он набрал 88,031 балла.

Победу одержал Дайки Хасимото из Японии (88,465 балла). Серебро завоевал китаец Сяо Жотэн (88,065). Россиянин Артур Далалоян стал шестым (86,248).

Участники соревнований выступили на шести снарядах: в вольных упражнениях, опорном прыжке, на коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине.

В понедельник Нагорный и Далалоян в составе сборной России вместе с Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграли золото в командном многоборье. Победа в этом виде олимпийской программы стала для наших гимнастов первой за 25 лет.