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Гимнаст Нагорный завоевал бронзу в личном многоборье на Олимпиаде в Токио

Всего в активе российской команды теперь 21 награда на Играх в японской столице.

28 июля, 13:10
<p>Никита Нагорный. Фото © Олимпийский комитет России</p>

Никита Нагорный. Фото © Олимпийский комитет России

Никита Нагорный занял третье место в личном многоборье на турнире по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. В сумме он набрал 88,031 балла.

Победу одержал Дайки Хасимото из Японии (88,465 балла). Серебро завоевал китаец Сяо Жотэн (88,065). Россиянин Артур Далалоян стал шестым (86,248).

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Участники соревнований выступили на шести снарядах: в вольных упражнениях, опорном прыжке, на коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине.

В понедельник Нагорный и Далалоян в составе сборной России вместе с Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграли золото в командном многоборье. Победа в этом виде олимпийской программы стала для наших гимнастов первой за 25 лет.

Всего у сборной России на данный момент 21 награда на Олимпиаде в японской столице (семь золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых медалей). В общекомандном зачёте наши спортсмены идут четвёртыми, уступая только Японии, Китаю и США.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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