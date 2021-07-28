Гимнаст Нагорный завоевал бронзу в личном многоборье на Олимпиаде в Токио
Всего в активе российской команды теперь 21 награда на Играх в японской столице.
Никита Нагорный. Фото © Олимпийский комитет России
Никита Нагорный занял третье место в личном многоборье на турнире по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. В сумме он набрал 88,031 балла.
Победу одержал Дайки Хасимото из Японии (88,465 балла). Серебро завоевал китаец Сяо Жотэн (88,065). Россиянин Артур Далалоян стал шестым (86,248).
Участники соревнований выступили на шести снарядах: в вольных упражнениях, опорном прыжке, на коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине.
В понедельник Нагорный и Далалоян в составе сборной России вместе с Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграли золото в командном многоборье. Победа в этом виде олимпийской программы стала для наших гимнастов первой за 25 лет.
Всего у сборной России на данный момент 21 награда на Олимпиаде в японской столице (семь золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых медалей). В общекомандном зачёте наши спортсмены идут четвёртыми, уступая только Японии, Китаю и США.
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