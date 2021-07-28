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"Это не провокация, это вредительство": Журова поддержала Медведева в скандальной ситуации с журналистом на Олимпиаде

По её словам, многие журналисты задают вопросы так, что в них уже содержится ответ.

28 июля, 11:57
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала правильным поступок второй ракетки мира Даниила Медведева, потребовавшего выгнать с Олимпиады в Токио чилийского журналиста после вопроса о клейме мошенников на наших спортсменах. Об этом она рассказала Лайфу.

"Он молодец, потому что чётко ответил. Полезно, что небольшой инструктаж спортсменов был проведён, они знали, что могут быть провокационные вопросы. И про флаг, и про гимн они (провокационные вопросы. — Прим. Лайфа) наверняка должны были быть. Здесь он абсолютно правильно отреагировал, таким образом он продемонстрировал: вы какие претензии предъявляете чистым спортсменам? Какое вы имеете право называть нас обманщиками без аргументов? Он ответил за всех чистых спортсменов здесь", сказала Журова.

Олимпийская чемпионка считает, что многие журналисты задают вопросы так, что в них уже содержится ответ. При этом зачастую они считают всех российских спортсменов обманщиками.

"Это не просто провокационный вопрос, это реальное обвинение, и любой человек, который такое и говорит, должен за это отвечать. Почему с таким вопросом обращаются к спортсмену, который должен выступать, а не к Спортивному арбитражному суду и МОК? Это не провокация, это вредительство", резюмировала депутат.

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По её мнению, решение о применении к чилийскому журналисту каких-либо санкций должен принять МОК.

"Потому что именно МОК определял, в каком статусе и как будет выступать Россия. Потому что, говоря, что Россия — обманщики, они по большому счёту говорят это про МОК", добавила Журова.

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Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российским спортсменам не нужно реагировать на провокационные вопросы на Олимпиаде в Токио.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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