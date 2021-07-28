"Это не провокация, это вредительство": Журова поддержала Медведева в скандальной ситуации с журналистом на Олимпиаде
По её словам, многие журналисты задают вопросы так, что в них уже содержится ответ.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала правильным поступок второй ракетки мира Даниила Медведева, потребовавшего выгнать с Олимпиады в Токио чилийского журналиста после вопроса о клейме мошенников на наших спортсменах. Об этом она рассказала Лайфу.
"Он молодец, потому что чётко ответил. Полезно, что небольшой инструктаж спортсменов был проведён, они знали, что могут быть провокационные вопросы. И про флаг, и про гимн они (провокационные вопросы. — Прим. Лайфа) наверняка должны были быть. Здесь он абсолютно правильно отреагировал, таким образом он продемонстрировал: вы какие претензии предъявляете чистым спортсменам? Какое вы имеете право называть нас обманщиками без аргументов? Он ответил за всех чистых спортсменов здесь", — сказала Журова.
Олимпийская чемпионка считает, что многие журналисты задают вопросы так, что в них уже содержится ответ. При этом зачастую они считают всех российских спортсменов обманщиками.
"Это не просто провокационный вопрос, это реальное обвинение, и любой человек, который такое и говорит, должен за это отвечать. Почему с таким вопросом обращаются к спортсмену, который должен выступать, а не к Спортивному арбитражному суду и МОК? Это не провокация, это вредительство", — резюмировала депутат.
По её мнению, решение о применении к чилийскому журналисту каких-либо санкций должен принять МОК.
"Потому что именно МОК определял, в каком статусе и как будет выступать Россия. Потому что, говоря, что Россия — обманщики, они по большому счёту говорят это про МОК", — добавила Журова.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российским спортсменам не нужно реагировать на провокационные вопросы на Олимпиаде в Токио.
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