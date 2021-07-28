Российские золотые медалисты по тхэквондо вернулись в Россию с Олимпиады в Токио. Видео © LIFE

В Шереметьево прошла торжественная встреча золотых медалистов по тхэквондо на Олимпиаде в Токио — Максима Храмцова и Владислава Ларина.

"Конечно же, мы все довольны результатом. Дальше дело за другими ребятами из нашей команды. Но и надо выходить на первое место в командном зачёте медальном", — сказал Ларин.

Оба спортсмена продемонстрировали журналистам свои медали. Также Храмцов, который в ходе состязаний получил внутрисуставной перелом руки, рассказал о своём самочувствии.

"Это повторился результат. В мае то же самое на чемпионате Европы было, я во втором бою травмировался и со сломанной рукой выиграл. Я чувствую себя отлично: в самолёте досталось четыре места. Наверное, до сих пор не осознаю победу полностью. Но я точно знаю: когда выходишь на бой, нужно верить, что выходишь побеждать. Тогда всё получится", — отметил спортсмен.