"Дальше дело за другими": Российские олимпийские чемпионы по тхэквондо вернулись в Россию
Они выходили в зал прилёта в аэропорту под аплодисменты журналистов и преданных поклонников.
Российские золотые медалисты по тхэквондо вернулись в Россию с Олимпиады в Токио. Видео © LIFE
В Шереметьево прошла торжественная встреча золотых медалистов по тхэквондо на Олимпиаде в Токио — Максима Храмцова и Владислава Ларина.
"Конечно же, мы все довольны результатом. Дальше дело за другими ребятами из нашей команды. Но и надо выходить на первое место в командном зачёте медальном", — сказал Ларин.
Оба спортсмена продемонстрировали журналистам свои медали. Также Храмцов, который в ходе состязаний получил внутрисуставной перелом руки, рассказал о своём самочувствии.
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"Это повторился результат. В мае то же самое на чемпионате Европы было, я во втором бою травмировался и со сломанной рукой выиграл. Я чувствую себя отлично: в самолёте досталось четыре места. Наверное, до сих пор не осознаю победу полностью. Но я точно знаю: когда выходишь на бой, нужно верить, что выходишь побеждать. Тогда всё получится", — отметил спортсмен.
Напомним, что на Играх в японской столице выступили четыре российских тхэквондиста и каждый из них выиграл медаль. Максим Храмцов и Владислав Ларин завоевали золото, Татьяна Минина — серебро, Михаил Артамонов — бронзу. Сборная России по тхэквондо впервые в истории выиграла медальный зачёт на Олимпиаде. На втором месте — команды Хорватии и Сербии, выигравшие по одному золоту и по одной бронзе. Турнир по тхэквондо на Олимпиаде в Токио завершён.
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