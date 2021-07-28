НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Дальше дело за другими": Российские олимпийские чемпионы по тхэквондо вернулись в Россию

Они выходили в зал прилёта в аэропорту под аплодисменты журналистов и преданных поклонников.

28 июля, 14:50

Российские золотые медалисты по тхэквондо вернулись в Россию с Олимпиады в Токио. Видео © LIFE

В Шереметьево прошла торжественная встреча золотых медалистов по тхэквондо на Олимпиаде в Токио — Максима Храмцова и Владислава Ларина.

"Конечно же, мы все довольны результатом. Дальше дело за другими ребятами из нашей команды. Но и надо выходить на первое место в командном зачёте медальном", — сказал Ларин.

Оба спортсмена продемонстрировали журналистам свои медали. Также Храмцов, который в ходе состязаний получил внутрисуставной перелом руки, рассказал о своём самочувствии.

"Выступили по максимуму": Тренер сборной России по тхэквондо оценил выступление команды на Олимпиаде в Токио

"Выступили по максимуму": Тренер сборной России по тхэквондо оценил выступление команды на Олимпиаде в Токио

"Это повторился результат. В мае то же самое на чемпионате Европы было, я во втором бою травмировался и со сломанной рукой выиграл. Я чувствую себя отлично: в самолёте досталось четыре места. Наверное, до сих пор не осознаю победу полностью. Но я точно знаю: когда выходишь на бой, нужно верить, что выходишь побеждать. Тогда всё получится", — отметил спортсмен.

Напомним, что на Играх в японской столице выступили четыре российских тхэквондиста и каждый из них выиграл медаль. Максим Храмцов и Владислав Ларин завоевали золото, Татьяна Минина — серебро, Михаил Артамонов — бронзу. Сборная России по тхэквондо впервые в истории выиграла медальный зачёт на Олимпиаде. На втором месте — команды Хорватии и Сербии, выигравшие по одному золоту и по одной бронзе. Турнир по тхэквондо на Олимпиаде в Токио завершён.

Чемпион Олимпийских игр Храмцов посвятил победу умершей матери

Чемпион Олимпийских игр Храмцов посвятил победу умершей матери

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

7 пар близняшек, которые выступают на Олимпиаде в Токио, путая не только зрителей, но и жюри

вчера в 08:33

"Выступили по максимуму": Тренер сборной России по тхэквондо оценил выступление команды на Олимпиаде в Токио

вчера в 13:54

Российские волейболисты победили сборную Бразилии на Олимпиаде

сегодня в 14:52

Политологи увидели в обращении Зеленского попытку "выкопать ров" между РФ и Украиной

сегодня в 16:03

Песков опроверг сообщения о ведении Россией кампании против кандидата в канцлеры ФРГ от "зелёных"

сегодня в 15:56

Новости партнеров

Layer 1