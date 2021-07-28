Мужская сборная России по баскетболу 3х3 в финале Олимпиады в Токио проиграла Латвии
Ранее женская сборная России в аналогичной дисциплине также выиграла серебро, уступив в решающем матче США.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла Латвии в финале Олимпиады в Токио. Встреча завершилась со счётом 21:18 в пользу прибалтийской команды.
Бронзовые медали выиграли сербские баскетболисты. В матче за третье место они разгромили команду Бельгии — 21:10.
Напомним, что женская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала на Олимпиаде серебряные медали. В финале наши спортсменки уступили команде США — 15:18.
Всего у сборной России на данный момент 23 медали на Олимпиаде в японской столице (семь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены идут четвёртыми, уступая только Японии, Китаю и США.
В этом году баскетбол 3х3 дебютировал в программе Олимпийских игр. В каждой команде по три основных игрока и одному запасному. Матч продолжается десять минут чистого времени или до 21 очка. Игра ведётся с одним кольцом.
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