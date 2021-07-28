Мужская сборная России по баскетболу 3х3 в финале Олимпиады в Токио проиграла Латвии

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла Латвии в финале Олимпиады в Токио. Встреча завершилась со счётом 21:18 в пользу прибалтийской команды.

Бронзовые медали выиграли сербские баскетболисты. В матче за третье место они разгромили команду Бельгии — 21:10.

Напомним, что женская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала на Олимпиаде серебряные медали. В финале наши спортсменки уступили команде США — 15:18.

Всего у сборной России на данный момент 23 медали на Олимпиаде в японской столице (семь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены идут четвёртыми, уступая только Японии, Китаю и США.