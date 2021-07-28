Валуев назвал правильной реакцией на провокацию ответ Медведева в скандальной истории с журналистом

Депутат добавил, что российские спортсмены изначально должны были ожидать различных провокаций на Олимпиаде в Токио.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев оценил эпизод между российским теннисистом Даниилом Медведевым и чилийским журналистом, произошедший на пресс-конференции после матча на Олимпийских играх в Токио.

В беседе с "Радио 1" парламентарий заявил, что спортсмен правильно отреагировал на провокацию, не став спорить с журналистом и опускаться до его уровня. Депутат уверен, что заявление теннисиста было абсолютно логичным.