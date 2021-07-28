Валуев назвал правильной реакцией на провокацию ответ Медведева в скандальной истории с журналистом
Фото © VK / Николай Валуев
Депутат добавил, что российские спортсмены изначально должны были ожидать различных провокаций на Олимпиаде в Токио.
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев оценил эпизод между российским теннисистом Даниилом Медведевым и чилийским журналистом, произошедший на пресс-конференции после матча на Олимпийских играх в Токио.
В беседе с "Радио 1" парламентарий заявил, что спортсмен правильно отреагировал на провокацию, не став спорить с журналистом и опускаться до его уровня. Депутат уверен, что заявление теннисиста было абсолютно логичным.
Он также добавил, что российские спортсмены должны изначально быть готовыми к провокационным вопросам на Олимпийских играх.
Напомним, что российский теннисист Даниил Медведев потребовал выгнать журналиста с пресс-конференции после вопроса о мошенниках из России. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российским спортсменам не нужно реагировать на провокационные вопросы на Олимпиаде в Токио.