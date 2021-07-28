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Валуев назвал правильной реакцией на провокацию ответ Медведева в скандальной истории с журналистом

Депутат добавил, что российские спортсмены изначально должны были ожидать различных провокаций на Олимпиаде в Токио.

28 июля, 19:16
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo270275789_457242972?rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Николай Валуев</a></p>

Фото © VK / Николай Валуев

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев оценил эпизод между российским теннисистом Даниилом Медведевым и чилийским журналистом, произошедший на пресс-конференции после матча на Олимпийских играх в Токио.

В беседе с "Радио 1" парламентарий заявил, что спортсмен правильно отреагировал на провокацию, не став спорить с журналистом и опускаться до его уровня. Депутат уверен, что заявление теннисиста было абсолютно логичным.

"Это не провокация, это вредительство": Журова поддержала Медведева в скандальной ситуации с журналистом на Олимпиаде

"Это не провокация, это вредительство": Журова поддержала Медведева в скандальной ситуации с журналистом на Олимпиаде

Он также добавил, что российские спортсмены должны были изначально быть готовыми к провокационным вопросам на Олимпийских играх.

Напомним, что российский теннисист Даниил Медведев потребовал выгнать журналиста с пресс-конференции после вопроса о мошенниках из России. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российским спортсменам не нужно реагировать на провокационные вопросы на Олимпиаде в Токио.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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