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Исторические медали в баскетболе: Итоги пятого дня Олимпиады в Токио

В новой олимпийской дисциплине — баскетболе 3х3 — наши спортсмены сражались за золото и в мужских соревнованиях, и в женских.

28 июля, 16:25
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Станислав Красильников, © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Станислав Красильников, © ТАСС / Сергей Бобылев

Пятый день на Олимпиаде в Токио не принёс сборной России медалей высшей пробы. Наши спортсмены порадовали болельщиков тремя серебряными наградами и двумя бронзовыми.

Медали в баскетболе 3х3 на дебютной Олимпиаде

В классическом баскетболе сборная России не попала на Олимпиаду ни в мужских соревнованиях, ни в женских. Это стало огромным разочарованием для болельщиков. Зато в баскетболе 3х3, который в этом году дебютировал в олимпийской программе, наши спортсмены сразу вышли на первые роли.

Этот вид спорта отличается от классического баскетбола тем, что команды играют на одно кольцо, на площадку выходят по три спортсмена, а матч идёт десять минут чистого времени или до 21 очка.

Накануне и мужская, и женская сборные России гарантировали себе места в четвёрке сильнейших. В среду наши баскетболисты в полуфинале разгромили главного фаворита турнира Сербию (21:10), а девушки справились с Китаем (21:14).

В финалах, которые также состоялись в среду, обе наши команды навязали соперникам напряжённую борьбу, но победить не могли, завоевав серебряные медали. Женская команда уступила США (15:18), а мужская — Латвии (18:21).

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 в финале Олимпиады в Токио проиграла Латвии

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 в финале Олимпиады в Токио проиграла Латвии

Серебро пловцов в эстафете

Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк показали второй результат в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Они уступили более трёх секунд сборной Великобритании, побившей рекорд Европы.

На этой дистанции у России не было олимпийских медалей с 2008 года. Тогда серебро выиграли Никита Лобинцев, Евгений Лагунов, Данила Изотов и Александр Сухоруков в финале проиграли только сборной США во главе с великим Майклом Фелпсом.

Для Рылова медаль стала уже второй на Олимпиаде в Токио. Ранее он завоевал золото на дистанции 100 метров на спине.

Российские пловцы взяли серебро на Олимпиаде в эстафете

Российские пловцы взяли серебро на Олимпиаде в эстафете

Бронза в гимнастике после двух золотых медалей

После феноменальных побед россиян в командных соревнованиях наши болельщики ждали золота и в личном многоборье. Напомним, мужская сборная страны стала олимпийским чемпионом впервые за 25 лет, а женская вообще впервые в истории.

В личном многоборье у мужчин Россию представляли трёхкратные чемпионы мира и теперь уже олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Артур Далалоян. В итоге до золота им добраться не удалось. Нагорный стал третьим, уступив японцу Дайки Хасимото и Сяо Жотэну из Китая. Далалоян показал шестой результат.

"Я прекрасно понимал изначально, что буду бороться за медаль. Хотелось бороться за другую, но сегодня я проиграл. Чувствовал злость на самого себя после перекладины. Уже тогда понял, что шанс свой смыл в унитаз", — сказал Нагорный после окончания соревнований.

Гимнаст Нагорный завоевал бронзу в личном многоборье на Олимпиаде в Токио

Гимнаст Нагорный завоевал бронзу в личном многоборье на Олимпиаде в Токио

Первая медаль в дзюдо

До среды у России не было медалей в этом виде единоборств на Олимпиаде в Токио. Ни в одной из восьми весовых категорий. Пора было исправлять эту ситуацию. Мадина Таймазова и Михаил Игольников на первых порах уверенно побеждали своих соперников. В итоге оба дошли по полуфинальной стадии.

В схватках за выход в финал россияне проиграли: Таймазова — японке Тидзуру Араи, а Игольников — Лаше Бекаури из Грузии. Оба обидчика наших спортсменов в итоге стали олимпийскими чемпионами. Таймазова в итоге завоевала бронзу, победив в поединке за бронзу Барбару Матич из Хорватии. Игольников остался без медали, уступив венгру Кристиану Тоту.

После окончания соревнований Таймазова сетовала на судейство. По мнению россиянки, ей должны были отдать победу в полуфинале.

"Не могу судить, но в спорном моменте, мне кажется, что оценка была. Араи проводила запрещённый приём, ломала мне руку, и я закричала. Но судьи решили её не наказывать, и я продолжала бороться", — сказала наша дзюдоистка.

Россия выиграла первую медаль в дзюдо на Олимпиаде в Токио

Россия выиграла первую медаль в дзюдо на Олимпиаде в Токио

Победы в теннисе и скандал с журналистом

Даниил Медведев и Карен Хачанов вышли в четвертьфинал в одиночном разряде. Медали уже совсем близко. Следующим соперником Медведева станет испанец Пабло Карреньо Буста, Хачанов сыграет с Уго Эмбером из Франции. При удачном стечении обстоятельств наши теннисисты встретятся в полуфинале. А вот Анастасия Павлюченкова выбыла из борьбы, уступив в четвертьфинале Белинде Бенчич из Швейцарии.

В женском парном разряде Елена Веснина и Вероника Кудерметова уже дошли до полуфинала. На пути к решающему матчу их ждут чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова, посеянные под первым номером. Кроме того, удачно стартовали в миксте два наших дуэта — Веснина с Асланом Карацевым и Павлюченкова с Андреем Рублёвым.

Помимо спортивных результатов стоит отметить и скандал, который прогремел после матча с участием Медведева. Второй номер мирового рейтинга попросил выгнать чилийского журналиста с Олимпийских игр из-за вопроса о клейме мошенников на наших спортсменах.

"Это не провокация, это вредительство": Журова поддержала Медведева в скандальной ситуации с журналистом на Олимпиаде

"Это не провокация, это вредительство": Журова поддержала Медведева в скандальной ситуации с журналистом на Олимпиаде

Волейболисты набрали полную скорость

Наша мужская сборная играючи берёт один барьер за другим. После команд Аргентины и США пала и грозная бразильская команда. После трёх туров подопечные финского специалиста Туомаса Саммелвуо со 100%-ным результатом возглавляют таблицу группы B. На данный момент они смотрятся сильнее всех соперников на Олимпиаде.

Российские волейболисты победили сборную Бразилии на Олимпиаде

Российские волейболисты победили сборную Бразилии на Олимпиаде

Всего у сборной России на данный момент 23 медали на Олимпиаде в японской столице (семь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены идут четвёртыми, уступая только Японии, Китаю и США.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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