Пятый день на Олимпиаде в Токио не принёс сборной России медалей высшей пробы. Наши спортсмены порадовали болельщиков тремя серебряными наградами и двумя бронзовыми.

Медали в баскетболе 3х3 на дебютной Олимпиаде

В классическом баскетболе сборная России не попала на Олимпиаду ни в мужских соревнованиях, ни в женских. Это стало огромным разочарованием для болельщиков. Зато в баскетболе 3х3, который в этом году дебютировал в олимпийской программе, наши спортсмены сразу вышли на первые роли.

Этот вид спорта отличается от классического баскетбола тем, что команды играют на одно кольцо, на площадку выходят по три спортсмена, а матч идёт десять минут чистого времени или до 21 очка.

Накануне и мужская, и женская сборные России гарантировали себе места в четвёрке сильнейших. В среду наши баскетболисты в полуфинале разгромили главного фаворита турнира Сербию (21:10), а девушки справились с Китаем (21:14).

В финалах, которые также состоялись в среду, обе наши команды навязали соперникам напряжённую борьбу, но победить не могли, завоевав серебряные медали. Женская команда уступила США (15:18), а мужская — Латвии (18:21).

Серебро пловцов в эстафете

Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк показали второй результат в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Они уступили более трёх секунд сборной Великобритании, побившей рекорд Европы.

На этой дистанции у России не было олимпийских медалей с 2008 года. Тогда серебро выиграли Никита Лобинцев, Евгений Лагунов, Данила Изотов и Александр Сухоруков в финале проиграли только сборной США во главе с великим Майклом Фелпсом.

Для Рылова медаль стала уже второй на Олимпиаде в Токио. Ранее он завоевал золото на дистанции 100 метров на спине.

Бронза в гимнастике после двух золотых медалей

После феноменальных побед россиян в командных соревнованиях наши болельщики ждали золота и в личном многоборье. Напомним, мужская сборная страны стала олимпийским чемпионом впервые за 25 лет, а женская вообще впервые в истории.

В личном многоборье у мужчин Россию представляли трёхкратные чемпионы мира и теперь уже олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Артур Далалоян. В итоге до золота им добраться не удалось. Нагорный стал третьим, уступив японцу Дайки Хасимото и Сяо Жотэну из Китая. Далалоян показал шестой результат.

"Я прекрасно понимал изначально, что буду бороться за медаль. Хотелось бороться за другую, но сегодня я проиграл. Чувствовал злость на самого себя после перекладины. Уже тогда понял, что шанс свой смыл в унитаз", — сказал Нагорный после окончания соревнований.

Первая медаль в дзюдо

До среды у России не было медалей в этом виде единоборств на Олимпиаде в Токио. Ни в одной из восьми весовых категорий. Пора было исправлять эту ситуацию. Мадина Таймазова и Михаил Игольников на первых порах уверенно побеждали своих соперников. В итоге оба дошли по полуфинальной стадии.

В схватках за выход в финал россияне проиграли: Таймазова — японке Тидзуру Араи, а Игольников — Лаше Бекаури из Грузии. Оба обидчика наших спортсменов в итоге стали олимпийскими чемпионами. Таймазова в итоге завоевала бронзу, победив в поединке за бронзу Барбару Матич из Хорватии. Игольников остался без медали, уступив венгру Кристиану Тоту.

После окончания соревнований Таймазова сетовала на судейство. По мнению россиянки, ей должны были отдать победу в полуфинале.

"Не могу судить, но в спорном моменте, мне кажется, что оценка была. Араи проводила запрещённый приём, ломала мне руку, и я закричала. Но судьи решили её не наказывать, и я продолжала бороться", — сказала наша дзюдоистка.

Победы в теннисе и скандал с журналистом

Даниил Медведев и Карен Хачанов вышли в четвертьфинал в одиночном разряде. Медали уже совсем близко. Следующим соперником Медведева станет испанец Пабло Карреньо Буста, Хачанов сыграет с Уго Эмбером из Франции. При удачном стечении обстоятельств наши теннисисты встретятся в полуфинале. А вот Анастасия Павлюченкова выбыла из борьбы, уступив в четвертьфинале Белинде Бенчич из Швейцарии.

В женском парном разряде Елена Веснина и Вероника Кудерметова уже дошли до полуфинала. На пути к решающему матчу их ждут чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова, посеянные под первым номером. Кроме того, удачно стартовали в миксте два наших дуэта — Веснина с Асланом Карацевым и Павлюченкова с Андреем Рублёвым.

Помимо спортивных результатов стоит отметить и скандал, который прогремел после матча с участием Медведева. Второй номер мирового рейтинга попросил выгнать чилийского журналиста с Олимпийских игр из-за вопроса о клейме мошенников на наших спортсменах.

Волейболисты набрали полную скорость

Наша мужская сборная играючи берёт один барьер за другим. После команд Аргентины и США пала и грозная бразильская команда. После трёх туров подопечные финского специалиста Туомаса Саммелвуо со 100%-ным результатом возглавляют таблицу группы B. На данный момент они смотрятся сильнее всех соперников на Олимпиаде.