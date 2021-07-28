Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио постепенно набирают обороты, выигрывая всё больше и больше медалей. Лайф отмечает основные события шестого дня соревнований и рассказывает, за кого нам предстоит болеть.

03:18 (здесь и далее время московское). Академическая гребля. Мужчины. Двойка распашная. Финал

Российские спортсмены в этом виде программы не смогли завоевать олимпийские лицензии.

03:30. Академическая гребля. Женщины. Двойка распашная. Финал А

В решающем заплыве примут участие россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская. В своём полуфинале они показали второе время, уступив лишь соперницам из Новой Зеландии.

03:50. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная лёгкая. Финал

В этом виде программы россияне на Олимпиаду не пробились.

04:10. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная лёгкая. Финал

Анастасия Лебедева и Мария Боталова не попали в финальную шестёрку. В полуфинале до необходимого результата им не хватило трёх секунд.

04:30. Плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал

В финале россиян не будет. В квалификации Александр Егоров показал 13-е время, а Илья Дружинин стал 30-м.

04:44. Плавание. Мужчины. 200 м брасс. Финал

Двукратный чемпион мира на этой дистанции Антон Чупков вышел в финал с седьмым временем. Кирилл Пригода показал девятый результат, завершив борьбу за медали.

05:28. Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй. Финал

Эта дистанция — коронная для нашей прославленной пловчихи Юлии Ефимовой. Правда, на национальном отборе она проиграла Светлане Чимровой, которая и выступает на олимпийском турнире. 25-летняя россиянка вышла в финал с седьмым временем и теперь поборется за медали.

05:37. Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал

В этом виде программы мы вправе ждать золота. Климент Колесников, уже выигравший в Токио серебро на стометровке на спине, вышел в финал с лучшим временем. У россиянина на нынешнюю Олимпиаду большие планы.

06:31. Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал

Россиянки Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко и Анна Егорова пробились в финал с пятым временем. Их главными соперницами будут сборные США, Австралии и Китая.

08:30. Стрельба. Женщины. Трап. Финал

Россию будут представлять Екатерина Субботина и Дарья Семьянова. Субботина пока занимает в квалификации четвёртое место. Для попадания в финал ей нужно сохранить место в шестёрке. Семьянова пока идёт 13-й.

09:30. Стрельба. Мужчины. Трап. Финал

У мужчин в трапе только один российский участник — олимпийский чемпион Афин-2004 Алексей Алипов. В квалификации 45-летний спортсмен идёт на 14-й позиции, но отставание от лидеров минимальное.

09:55. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. Финал

В предварительном заплыве Алсу Миназова показала 14-й результат. Теперь ей предстоит участие в полуфинале и, если повезёт, в финале.

13:25. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. Финал

На татами выйдет бронзовая призёрка ЧМ-2018 Александра Бабинцева. В 1/16 финала россиянка сразится с Мари Брансер, представляющей ДР Конго.

13:45. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. Финал

За медали поборется двукратный призёр чемпионатов мира Нияз Ильясов. На олимпийском турнире россиянин посеян под седьмым номером. Выступление он начнёт с 1/8 финала, его первым соперником будет победитель схватки между Евгением Бородавко из Латвии и венгром Миклошем Цирьеничем.

13:50. Фехтование. Женщины. Командная рапира. Финал

У России подобралась очень сильная команда. Инна Дериглазова в личном турнире в Токио выиграла серебро, Лариса Коробейникова — бронзу. К ним присоединится двукратная чемпионка мира Аделина Загидуллина. В четвертьфинале россиянки встретятся со сборной Египта.

13:50. Спортивная гимнастика. Женщины. Личное многоборье. Финал

После первой в истории победы нашей сборной в командных соревнованиях мы ждём победы и в личном многоборье. Анастасии Мельниковой и Владиславе Уразовой вполне по силам составить конкуренцию американке Сунисе Ли и бразильянке Ребеке Андраде. А лидер сборной США Симона Байлз и вовсе снялась с соревнований. Ей предстоит решать психологические проблемы.

15:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал

В полуфинал вышли две китаянки Чэнь Мэн и Сунь Инша, а также японка Мима Ито и Юй Мэнъюй, представляющая Сингапур.

Четвертьфинальные и полуфинальные матчи в теннисе

Даниил Медведев сыграет с испанцем Пабло Карреньо Бустой, а Карен Хачанов — с Уго Умбером из Франции. В случае успеха россияне встретятся друг с другом в полуфинале. Кроме того, в женском парном разряде Елена Веснина и Вероника Кудерметова в полуфинале сыграют с чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой, посеянными под первым номером.

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