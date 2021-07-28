Шансы на медали в плавании, гимнастике и фехтовании: Расписание шестого дня Олимпиады в Токио
В четверг, 29 июля, на Играх в японской столице будет разыграно 17 комплектов медалей.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/Сергей Бобылев, © ТАСС/DPA/Michael Kappeler, © ТАСС/Сергей Бобылев
Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио постепенно набирают обороты, выигрывая всё больше и больше медалей. Лайф отмечает основные события шестого дня соревнований и рассказывает, за кого нам предстоит болеть.
03:18 (здесь и далее время московское). Академическая гребля. Мужчины. Двойка распашная. Финал
Российские спортсмены в этом виде программы не смогли завоевать олимпийские лицензии.
03:30. Академическая гребля. Женщины. Двойка распашная. Финал А
В решающем заплыве примут участие россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская. В своём полуфинале они показали второе время, уступив лишь соперницам из Новой Зеландии.
03:50. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная лёгкая. Финал
В этом виде программы россияне на Олимпиаду не пробились.
04:10. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная лёгкая. Финал
Анастасия Лебедева и Мария Боталова не попали в финальную шестёрку. В полуфинале до необходимого результата им не хватило трёх секунд.
04:30. Плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал
В финале россиян не будет. В квалификации Александр Егоров показал 13-е время, а Илья Дружинин стал 30-м.
04:44. Плавание. Мужчины. 200 м брасс. Финал
Двукратный чемпион мира на этой дистанции Антон Чупков вышел в финал с седьмым временем. Кирилл Пригода показал девятый результат, завершив борьбу за медали.
05:28. Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй. Финал
Эта дистанция — коронная для нашей прославленной пловчихи Юлии Ефимовой. Правда, на национальном отборе она проиграла Светлане Чимровой, которая и выступает на олимпийском турнире. 25-летняя россиянка вышла в финал с седьмым временем и теперь поборется за медали.
05:37. Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал
В этом виде программы мы вправе ждать золота. Климент Колесников, уже выигравший в Токио серебро на стометровке на спине, вышел в финал с лучшим временем. У россиянина на нынешнюю Олимпиаду большие планы.
06:31. Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал
Россиянки Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко и Анна Егорова пробились в финал с пятым временем. Их главными соперницами будут сборные США, Австралии и Китая.
08:30. Стрельба. Женщины. Трап. Финал
Россию будут представлять Екатерина Субботина и Дарья Семьянова. Субботина пока занимает в квалификации четвёртое место. Для попадания в финал ей нужно сохранить место в шестёрке. Семьянова пока идёт 13-й.
09:30. Стрельба. Мужчины. Трап. Финал
У мужчин в трапе только один российский участник — олимпийский чемпион Афин-2004 Алексей Алипов. В квалификации 45-летний спортсмен идёт на 14-й позиции, но отставание от лидеров минимальное.
09:55. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. Финал
В предварительном заплыве Алсу Миназова показала 14-й результат. Теперь ей предстоит участие в полуфинале и, если повезёт, в финале.
13:25. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. Финал
На татами выйдет бронзовая призёрка ЧМ-2018 Александра Бабинцева. В 1/16 финала россиянка сразится с Мари Брансер, представляющей ДР Конго.
13:45. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. Финал
За медали поборется двукратный призёр чемпионатов мира Нияз Ильясов. На олимпийском турнире россиянин посеян под седьмым номером. Выступление он начнёт с 1/8 финала, его первым соперником будет победитель схватки между Евгением Бородавко из Латвии и венгром Миклошем Цирьеничем.
13:50. Фехтование. Женщины. Командная рапира. Финал
У России подобралась очень сильная команда. Инна Дериглазова в личном турнире в Токио выиграла серебро, Лариса Коробейникова — бронзу. К ним присоединится двукратная чемпионка мира Аделина Загидуллина. В четвертьфинале россиянки встретятся со сборной Египта.
13:50. Спортивная гимнастика. Женщины. Личное многоборье. Финал
После первой в истории победы нашей сборной в командных соревнованиях мы ждём победы и в личном многоборье. Анастасии Мельниковой и Владиславе Уразовой вполне по силам составить конкуренцию американке Сунисе Ли и бразильянке Ребеке Андраде. А лидер сборной США Симона Байлз и вовсе снялась с соревнований. Ей предстоит решать психологические проблемы.
15:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал
В полуфинал вышли две китаянки Чэнь Мэн и Сунь Инша, а также японка Мима Ито и Юй Мэнъюй, представляющая Сингапур.
Четвертьфинальные и полуфинальные матчи в теннисе
Даниил Медведев сыграет с испанцем Пабло Карреньо Бустой, а Карен Хачанов — с Уго Умбером из Франции. В случае успеха россияне встретятся друг с другом в полуфинале. Кроме того, в женском парном разряде Елена Веснина и Вероника Кудерметова в полуфинале сыграют с чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой, посеянными под первым номером.
Игровые виды спорта
Волейболистки сборной России сыграют с Китаем. В двух турах на их счету победа и поражение. Кроме того, наши гандболистки сразятся с Венгрией. Олимпийским чемпионкам Рио-де-Жанейро-2016, у которых в двух матчах ничья и поражение, нужно срочно что-то предпринимать. Иначе можно остаться без четвертьфинала.
Комментариев: 0