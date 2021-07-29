Придирки и провокации: Как на Западе не могут смириться с победами наших спортсменов Российские спортсмены в первые дни Игр в Токио завоевали явно больше медалей, чем планировалось. Естественно, конкурентам это не нравится и бороться они готовы не только на спортивных аренах. 28 июля, 21:40 Даниил Медведев. Фото © Олимпийский комитет России

Российские спортсмены и так заметно ущемлены в правах на Олимпиаде в Токио. Из-за санкций WADA они выступают на Играх без национальных флага и гимна, представляя ОКР. Но наши всё равно продолжают выигрывать и выигрывать. Что же делать соперникам, если не получается конкурировать в честной борьбе? В ход идут все возможные способы, и это начинает выглядеть как очередная спланированная антироссийская акция.

Из последнего самым ярким проявлением данной тенденции стало интервью с лидером нашего тенниса Даниилом Медведевым после его победы в третьем круге над итальянцем Фабио Фоньини. Чилийский журналист задал ему вопрос о клейме мошенников на российских спортсменах. Ответ игрока был неожиданно жёстким.

— Впервые в жизни я не буду отвечать на вопрос. Вам должно быть стыдно. Этого журналиста нужно выгнать с Олимпиады, я не хочу больше его видеть", — безапелляционно заявил Медведев.

Чилиец, в свою очередь, пытался судорожно оправдаться, ссылаясь на то, что теннисист его просто неправильно понял. По словам журналиста, он ни в коем случае не транслировал своё мнение, а просто предоставил Медведеву возможность высказаться на злободневную тему. Оправдания выглядели, прямо надо сказать, не очень убедительно.

В Госдуме назвали вопрос южноамериканского репортёра провокацией. Член Комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв предложил лишить журналиста олимпийской аккредитации.

— Провокации продолжатся, поскольку организаторы не в состоянии обеспечить элементарную безопасность. Но нашим спортсменам необходимо правильно и чётко реагировать на подобные ситуации. Пример Медведева в этом плане показателен, его можно брать за образец, он защитил не только себя, но и всех наших спортсменов. <...> Что касается данного журналиста, то организаторы должны лишить его аккредитации, — подчеркнул депутат в интервью ТАСС.

При этом выяснилось, что Международная федерация тенниса не может по просьбе Медведева выгнать с Олимпиады чилийского журналиста. По словам представителя организации, пресса имеет право задавать спортсменам любые вопросы.

— Журналист задал вопрос, который не понравился Медведеву. Журналисты имеют право спрашивать что угодно. И мы не вправе лишать никого аккредитации, так как здесь действует олимпийская аккредитация. Возможно, следует это спросить у МОК, — заявили в ITF.

Кроме того, на наших спортсменов явно оказывают давление и по линии допинг-контроля. Федерация фехтования России уже отправила официальную жалобу в МОК в связи со сложившейся ситуацией. Шутка ли, саблистка Софья Великая, которая на церемонии открытия Олимпиады несла флаг ОКР, не спала целые сутки из-за затянувшегося допинг-тестирования. Кроме того, рапиристки Лариса Коробейникова и Инна Дериглазова после окончания олимпийского турнира легли спать только в три часа ночи.

— После произошедшего мы написали обращение в Международную федерацию фехтования. Наше обращение уже передано в МОК, будет какой-то ответ. Соревнования ещё идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, многим из них ещё выступать в командных соревнованиях. Причём касается это не только нашей сборной, в такой ситуации, как выяснилось, оказались многие фехтовальщики из других команд, — отметил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

Нельзя пройти мимо и начавшейся в социальных сетях антироссийской истерии после наших исторических побед в командных соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпиаде. Сначала оглушительного успеха добились Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Второе место с чисто символическим отставанием в 0,103 балла заняли японцы.

И что тут началось! Японские болельщики в соцсетях, комментариях на спортивных сайтах и форумах стали во весь голос кричать, что россияне победили нечестно. И почему же? По мнению местных любителей спорта, наша сборная из-за санкций WADA вообще не должна была участвовать в командных соревнованиях.

— Присутствие российских спортсменов в индивидуальных видах я ещё могу понять, но допускать их до участия в командных соревнованиях — не самая лучшая идея. Они ведь представляют не Россию, а Олимпийский комитет страны", — написал один из болельщиков в соцсетях.

Кроме того, японцы пытались объяснить своё поражение необъективностью судей, отсутствием зрителей на трибунах и вообще чем угодно, кроме превосходства россиян на помосте. Дошло даже до обвинений арбитров в расизме.

Дальше — больше. На следующий день в олимпийском командном турнире гимнастов впервые в истории победила женская сборная России. Золото выиграли Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова. На этот раз обиженными оказались американки, занявшие второе место и потерявшие своего лидера Симону Байлз. 19-кратная чемпионка мира снялась с турнира из-за психологических проблем.

Естественно, что американские болельщики не стали отставать от японцев и, засучив рукава, начали строчить гневные комментарии в соцсетях, на форумах и авторитетных спортивных сайтах. Возможно, это просто совпадение, но у них тоже сквозила "гениальная" мысль: МОК не должен был допускать сборную России до командных соревнований.

— Как россиянки вообще попали на олимпийский турнир, если их отстранили из-за допинга. Я этого вообще понять не могу. Не зря Наполеон говорил, что правила существуют для того, чтобы их нарушать, — написал один из американских болельщиков.

Как реагировать на всю эту вакханалию? Конечно, новыми победами. В первые дни Олимпиады наши выиграли явно больше медалей, чем планировалось. В той же спортивной гимнастике никто не гарантировал нам золотые медали. В тхэквондо Россия впервые в истории выиграла медальный зачёт Игр. Да и в фехтовании всё идёт очень даже неплохо — София Позднякова и Софья Великая порадовали болельщиков русским финалом. То ли ещё будет!

Авторы Роман Фейгин