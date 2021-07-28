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Красноярские автомобилисты поддержали олимпийский флешмоб #WewillROCyou

Фраза We will rock you стала главным девизом поддержки российских спортсменов на Олимпиаде.

28 июля, 19:57

Красноярские автомобилисты поддержали олимпийский флешмоб. Видео © FlashSiberia

В Красноярске автомобилисты присоединились к флешмобу в поддержку олимпийской сборной России: они проехали по центру города с флагом РФ и прогудели знаменитую мелодию из песни группы Queen We will Rock you. Об этом сообщает FlashSiberia.

#WewillROCyou на улицах: В России массово появляются граффити в поддержку сборной

#WewillROCyou на улицах: В России массово появляются граффити в поддержку сборной

Фраза We will rock you стала главным девизом поддержки российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, где они выступают под аббревиатурой ROC (Олимпийский комитет России).

Напомним, Лайф уже сообщал, что амбассадорами движения в поддержку российской сборной в Токио стали Тина Канделаки и Тимати. Идея пришлась по душе многим пользователям Интернета, которые принялись распространять хештег #WewillROCyou по всем соцсетям. Инициативу также оценил глава МИД РФ Сергей Лавров. К флешмобу присоединились певец Дима Билан, снявший клип в поддержку спортсменов РФ, и DJ Smash, опубликовавший ремикс на песню Queen — We Will Rock You с добавлением первой симфонии Чайковского.

Ранее Лайф рассказывал, чего ждать болельщикам сборной России от шестого дня Олимпиады в Токио.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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