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Скончался басист культовой группы ZZ Top Дасти Хилл

В 2000 году ему диагностировали гепатит C, однако рокер смог вернуться к концертной деятельности.

28 июля, 19:18
<p>Дасти Хилл. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CR4ZTatq0L1/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zztop</a></p>

Дасти Хилл. Фото © Instagram / zztop

Басист легендарной рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на странице коллектива в "Инстаграме".

"Мы опечалены сегодняшней новостью о том, что наш друг Дасти Хилл, скончался во сне у себя дома в Хьюстоне, штат Техас. Мы вместе с легионами поклонников ZZ Top по всему миру будем скучать по твоему постоянному присутствию и твоему добродушию", — говорится в сообщении.

Легендарный барабанщик из Slipknot Джои Джордисон умер во сне

Легендарный барабанщик из Slipknot Джои Джордисон умер во сне

Дасти Хилл начинал свою музыкальную карьеру в группах родного Далласа. В конце 1960-х он вместе с Билли Гиббонсом и Фрэнком Бирдом сформировал ZZ Top, первый концерт рокеры отыграли в 1970 году. В 2000-м стало известно, что Хилл болен гепатитом C. Однако, несмотря на это, он смог вернуться к концертной деятельности.

Ранее в США умер вокалист Metal Church Майк Хоу.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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