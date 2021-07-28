Скончался басист культовой группы ZZ Top Дасти Хилл

Басист легендарной рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на странице коллектива в "Инстаграме".

"Мы опечалены сегодняшней новостью о том, что наш друг Дасти Хилл, скончался во сне у себя дома в Хьюстоне, штат Техас. Мы вместе с легионами поклонников ZZ Top по всему миру будем скучать по твоему постоянному присутствию и твоему добродушию", — говорится в сообщении.

Дасти Хилл начинал свою музыкальную карьеру в группах родного Далласа. В конце 1960-х он вместе с Билли Гиббонсом и Фрэнком Бирдом сформировал ZZ Top, первый концерт рокеры отыграли в 1970 году. В 2000-м стало известно, что Хилл болен гепатитом C. Однако, несмотря на это, он смог вернуться к концертной деятельности.