Ростуризм рекомендовал россиянам в турецкой Анталье не покидать территорию отелей

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) выпустило для россиян в турецкой Анталье предостережение и рекомендовало не покидать территорию отелей, где они остановились. Это связано с сильными природными пожарами, установившимися в республике.

"Ростуризм на связи с Генконсульством России в Анталье и туроператорами. Мы отслеживаем ситуацию, жалоб от туристов пока не поступало. Рекомендуем всем туристам в регионе Анталья не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей", — сообщили в ведомстве.