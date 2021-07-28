Ростуризм рекомендовал россиянам в турецкой Анталье не покидать территорию отелей
При этом жалоб от туристов на данный момент не поступало, однако специалисты отслеживают ситуацию.
Скриншот видео © Соцсети
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) выпустило для россиян в турецкой Анталье предостережение и рекомендовало не покидать территорию отелей, где они остановились. Это связано с сильными природными пожарами, установившимися в республике.
"Ростуризм на связи с Генконсульством России в Анталье и туроператорами. Мы отслеживаем ситуацию, жалоб от туристов пока не поступало. Рекомендуем всем туристам в регионе Анталья не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей", — сообщили в ведомстве.
Напомним, природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинции Анталья, пользующейся большой популярностью у туристов, однако местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет. При этом во время пожаров уже пострадали более 50 человек. Сейчас средняя температура в Турции составляет около +40 градусов.
Комментариев: 0