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Ростуризм рекомендовал россиянам в турецкой Анталье не покидать территорию отелей

При этом жалоб от туристов на данный момент не поступало, однако специалисты отслеживают ситуацию.

28 июля, 19:08
<p>Скриншот видео © Соцсети</p>

Скриншот видео © Соцсети

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) выпустило для россиян в турецкой Анталье предостережение и рекомендовало не покидать территорию отелей, где они остановились. Это связано с сильными природными пожарами, установившимися в республике.

"Ростуризм на связи с Генконсульством России в Анталье и туроператорами. Мы отслеживаем ситуацию, жалоб от туристов пока не поступало. Рекомендуем всем туристам в регионе Анталья не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей", — сообщили в ведомстве.

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Напомним, природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинции Анталья, пользующейся большой популярностью у туристов, однако местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет. При этом во время пожаров уже пострадали более 50 человек. Сейчас средняя температура в Турции составляет около +40 градусов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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