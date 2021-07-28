Природные пожары в Турции подошли к курортным регионам. Видео © Соцсети

Природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинции Анталья, пользующейся большой популярностью у туристов, однако местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет.

"Пожар в районе Манавгата никак не угрожает безопасности туристических объектов. На данный момент нам не поступала информация о жертвах", — сообщили журналистам в администрации Антальи.

Очевидцы делятся жуткими кадрами в соцсетях. На них видно, что города затягивает дымом, в небе стоит яркое зарево от огня, а пожарные вертолёты забирают воду из моря прямо перед пляжами, где в это время отдыхают туристы. При этом в отдельных районах пламя уже перекинулось на дома. Сейчас средняя температура в Турции составляет около 40 градусов.