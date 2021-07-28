На Урале закладчицу скрутили на глазах у маленькой дочери

На Урале закладчица брала "на дело" маленькую дочь, её задержали прямо на глазах у ребёнка. Видео © Соцсети

Мать скрутили на глазах у ребёнка в Челябинске. Обеспокоенный очевидец попытался узнать, что происходит, и оказалось, что одетые в гражданское мужчины — полицейские, а примерная мать — закладчица, прятавшая наркотики. При себе у женщины нашли пять свёртков с запрещёнными веществами.

"В ходе досмотра задержанной оперативники изъяли пять свёртков с наркотическим веществом, подозреваемая также указала тайники во дворах домов Челябинска, где она сделала закладки наркотических средств для наркозависимых потребителей", — рассказали Лайфу в региональном ГУ МВД.

Полиция выяснила, что "на дело" женщина брала с собой дочь. После задержания матери ребёнка передали близким родственникам. Женщину поместили под домашний арест.