Депутат Госдумы: Зеленский предал своих братьев и сестёр

Парламентарий Олег Морозов в беседе с Лайфом порассуждал о том, почему украинский лидер может так отчаянно отрицать свои корни.

Депутат Госдумы Олег Морозов отреагировал на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что россияне и украинцы — не братские народы, а "дальние родственники". По словам собеседника Лайфа, даже в обычной жизни встречаются люди, отрицающие своё родство, свои корни. Тем же самым занимается и Зеленский, только в глобальном плане.

"Вот для меня украинцы — близкие родственники, а вот он сам — Зеленский — дальний, а может, даже и не родственник. В родню не навязываются, особенно когда родня в этом не сознаётся. Зеленский относится к числу людей, которые пытаются отрицать своё родство. Зеленский просто предаёт своих братьев и сестёр, отрекается от родства с ними", — рассуждает Морозов в беседе с Лайфом.

Депутат напомнил, что несколько лет назад, когда Зеленский ещё не знал, что будет президентом, он публично говорил о том, что русские и украинцы — братья. Таким образом, он открестился от своих собственных слов, то есть от самого себя.