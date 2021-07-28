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Депутат Госдумы: Зеленский предал своих братьев и сестёр

Парламентарий Олег Морозов в беседе с Лайфом порассуждал о том, почему украинский лидер может так отчаянно отрицать свои корни.

28 июля, 13:11

Фото © Сайт Президента Украины

Депутат Госдумы Олег Морозов отреагировал на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что россияне и украинцы — не братские народы, а "дальние родственники". По словам собеседника Лайфа, даже в обычной жизни встречаются люди, отрицающие своё родство, свои корни. Тем же самым занимается и Зеленский, только в глобальном плане.

"Вот для меня украинцы — близкие родственники, а вот он сам — Зеленский — дальний, а может, даже и не родственник. В родню не навязываются, особенно когда родня в этом не сознаётся. Зеленский относится к числу людей, которые пытаются отрицать своё родство. Зеленский просто предаёт своих братьев и сестёр, отрекается от родства с ними", рассуждает Морозов в беседе с Лайфом.

Депутат напомнил, что несколько лет назад, когда Зеленский ещё не знал, что будет президентом, он публично говорил о том, что русские и украинцы — братья. Таким образом, он открестился от своих собственных слов, то есть от самого себя.

Зеленский назвал россиян не братским народом, а лишь дальними родственниками

Зеленский назвал россиян не братским народом, а лишь дальними родственниками

Напомним, что 12 июля была опубликована статья Владимира Путина об Украине. В ней российский лидер назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией, ещё раз назвал русских и украинцев одним народом, напомнив о наших общих цивилизационных истоках, а также описал, как Украину шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — "превратить Украину в плацдарм против России". А сегодняшнее высказывание Зеленского прозвучало, видимо, в ответ на эту статью. Украинский лидер заявил, что Киевская Русь — мать украинской истории, а все области страны — её "дети". Россиян же он назвал "дальними родственниками", которым не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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