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Главного редактора The Insider отвезли на допрос

При этом, как рассказал сам журналист, пока он проходит по уголовному делу как свидетель.

28 июля, 13:05
<p>Роман Доброхотов. Фото © ТАСС / Мудрац Александра</p>

Роман Доброхотов. Фото © ТАСС / Мудрац Александра

Главного редактора издания The Insider* Романа Доброхотова, которого подозревают в клевете на нидерландского журналиста Ван дер Верффа, отвезли на допрос в ОМВД "Академический".

"Обыск закончился. Меня везут на допрос в отдел "Академический". Пока как свидетеля", — об этом ТАСС сообщил сам журналист.

Напомним, что в отношении Доброхотова было возбуждено уголовное дело о клевете в адрес Ван дер Верффа и индивидуально неопределённых сотрудников ГРУ Минобороны России. Полиция провела обыски дома у журналиста.

Минюст включил The Insider в список СМИ-иноагентов

Минюст включил The Insider в список СМИ-иноагентов

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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