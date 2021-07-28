Главного редактора The Insider отвезли на допрос

Главного редактора издания The Insider* Романа Доброхотова, которого подозревают в клевете на нидерландского журналиста Ван дер Верффа, отвезли на допрос в ОМВД "Академический".

"Обыск закончился. Меня везут на допрос в отдел "Академический". Пока как свидетеля", — об этом ТАСС сообщил сам журналист.

Напомним, что в отношении Доброхотова было возбуждено уголовное дело о клевете в адрес Ван дер Верффа и индивидуально неопределённых сотрудников ГРУ Минобороны России. Полиция провела обыски дома у журналиста.