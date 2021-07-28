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На Украине самолёт упал на жилой дом

В результате происшествия погибли четыре человека.

28 июля, 12:29

На Украине легкомоторный самолёт упал на жилой дом. Видео © ГСЧС Украины

На Украине в Ивано-Франковской области легкомоторный спортивный самолёт упал на частный жилой дом. В результате аварии здание загорелось, сообщают в пресс-службе областной ГСЧС.

"28 июля около 13:40 вблизи с. Шепаровка Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолёта на частный жилой дом с последующим горением, в результате чего четыре человека погибли. В 13:58 пожар локализован", отмечается на сайте службы.

К тушению пожара были привлечены десять человек и три единицы техники. Что стало причиной падения, не уточняется.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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