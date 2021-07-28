На Украине самолёт упал на жилой дом
В результате происшествия погибли четыре человека.
На Украине легкомоторный самолёт упал на жилой дом. Видео © ГСЧС Украины
На Украине в Ивано-Франковской области легкомоторный спортивный самолёт упал на частный жилой дом. В результате аварии здание загорелось, сообщают в пресс-службе областной ГСЧС.
"28 июля около 13:40 вблизи с. Шепаровка Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолёта на частный жилой дом с последующим горением, в результате чего четыре человека погибли. В 13:58 пожар локализован", — отмечается на сайте службы.
К тушению пожара были привлечены десять человек и три единицы техники. Что стало причиной падения, не уточняется.
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