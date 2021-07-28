Путин поручил начать выплаты на школьников уже с 2 августа. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин поручил начать единовременные выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей раньше запланированного срока. Предполагается, что это будет происходить уже с 2 августа.

Глава государства в ходе совещания по подготовке к новому учебному году спросил, можно ли произвести разовую выплату гражданам, в семьях которых есть дети от шести до 18 лет, в связи с подготовкой к школе, раньше 16 августа, чтобы россияне могли подготовить детей к учебному году без спешки. Глава Минтруда Антон Котяков в свою очередь заметил, что технически всё готово к тому, чтобы на 17 миллионов детей осуществить выплаты уже 2 августа.

"Давайте тогда так и сделаем и начнём эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника", — подытожил президент России.