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Путин поручил начать выплаты на школьников уже с 2 августа

Связано это решение с подготовкой детей к школе, чтобы россияне могли купить всё необходимое без спешки, заметил глава государства.

28 июля, 12:15

Путин поручил начать выплаты на школьников уже с 2 августа. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин поручил начать единовременные выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей раньше запланированного срока. Предполагается, что это будет происходить уже с 2 августа.

Глава государства в ходе совещания по подготовке к новому учебному году спросил, можно ли произвести разовую выплату гражданам, в семьях которых есть дети от шести до 18 лет, в связи с подготовкой к школе, раньше 16 августа, чтобы россияне могли подготовить детей к учебному году без спешки. Глава Минтруда Антон Котяков в свою очередь заметил, что технически всё готово к тому, чтобы на 17 миллионов детей осуществить выплаты уже 2 августа.

"Давайте тогда так и сделаем и начнём эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника", — подытожил президент России.

Россиянам рассказали о летних выплатах, положенных некоторым гражданам

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Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 204 миллиардов рублей на выплаты для школьников. Единовременную выплату могут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей от шести до 18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года (включительно). Также за выплатой могут обратиться люди с инвалидностью от 18 до 23 лет.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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