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В Москве у бомжа прямо на улице похитили 2 млн

Одного из грабителей задержали, он уже признал вину, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой в особо крупном размере".

28 июля, 12:12
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Москве неизвестные похитили у бомжа сумку с 2 млн рублей. Инцидент произошёл ещё весной, однако пострадавший долго не обращался в полицию.

Как сообщает KP.RU, в мае на мужчину напали трое неизвестных, один из них был вооружён. Грабители потребовали от бездомного вывернуть карманы и показать содержимое сумки, в которой внезапно оказалось два миллиона рублей. Мужчина сразу же отдал налётчикам всё, что у него было. Откуда у потерпевшего такая сумма денег, до сих пор не установлено.

Спустя несколько месяцев в полицию обратился отец друга потерпевшего. После получения заявления оперативники приступили к поиску подозреваемого, на поимку у органов ушло несколько дней.

"Примечательно, что сразу после ограбления мужчина в полицию не обратился. Только спустя время он смог связаться с друзьями из другого региона, которым рассказал о случившемся. Отец его друга и написал заявление в полицию, которое отправил в Москву по почте", говорится в сообщении.

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Одним из нападавших оказался 55-летний уроженец Дагестана, который уже признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой в особо крупном размере".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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