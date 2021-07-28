В Москве у бомжа прямо на улице похитили 2 млн

В Москве неизвестные похитили у бомжа сумку с 2 млн рублей. Инцидент произошёл ещё весной, однако пострадавший долго не обращался в полицию.

Как сообщает KP.RU, в мае на мужчину напали трое неизвестных, один из них был вооружён. Грабители потребовали от бездомного вывернуть карманы и показать содержимое сумки, в которой внезапно оказалось два миллиона рублей. Мужчина сразу же отдал налётчикам всё, что у него было. Откуда у потерпевшего такая сумма денег, до сих пор не установлено.

Спустя несколько месяцев в полицию обратился отец друга потерпевшего. После получения заявления оперативники приступили к поиску подозреваемого, на поимку у органов ушло несколько дней.

"Примечательно, что сразу после ограбления мужчина в полицию не обратился. Только спустя время он смог связаться с друзьями из другого региона, которым рассказал о случившемся. Отец его друга и написал заявление в полицию, которое отправил в Москву по почте", — говорится в сообщении.