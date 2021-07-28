Путин не поддерживает личных контактов с Обамой и Бушем-младшим, заявили в Кремле
43-й президент США, покинув пост в 2009 году, перебрался с семьей в Даллас и учредил библиотеку и институт имени самого себя. А его преемник "на пенсии" выпустил книгу и заключил контракт с Netflix.
Фото © ТАСС / АР / Pablo Martinez Monsivais / Дружинин Алексей / MediaPunch
Президент России Владимир Путин не поддерживает личных контактов с бывшими президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем — младшим. Об этом во время общения с журналистами в среду сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Личных контактов не поддерживает", — уточнил он.
Напомним, что Джордж Буш — младший — 43-й президент США, занимавший пост в 2001—2009 годах, а до этого являвшийся губернатором штата Техас. Покинув пост, перебрался с семьей в Даллас и учредил президентскую библиотеку и Институт политических исследований имени самого себя. Его преемником стал Барак Обама — бывший федеральный сенатор от штата Иллинойс. 44-й президент США занимал свою должность с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. Покинув Белый дом, Барак и Мишель Обама подписали соглашение с популярным хостингом Netflix: пара задумалась о продюсировании фильмов и телесериалов.
Ранее сам Обама в своей книге "Земля обетованная поделился мнением о мировых лидерах. Бывший американский лидер рассказал, что президент России Владимир Путин напомнил ему "воспитанных по законам улиц суровых боссов, которые раньше управляли Чикаго". А вот тогдашний лидер Франции Николя Саркози, по его словам, "выпячивал грудь, словно задиристый петух".
Комментариев: 0