Путин не поддерживает личных контактов с Обамой и Бушем-младшим, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин не поддерживает личных контактов с бывшими президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем — младшим. Об этом во время общения с журналистами в среду сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, что Джордж Буш — младший — 43-й президент США, занимавший пост в 2001—2009 годах, а до этого являвшийся губернатором штата Техас. Покинув пост, перебрался с семьей в Даллас и учредил президентскую библиотеку и Институт политических исследований имени самого себя. Его преемником стал Барак Обама — бывший федеральный сенатор от штата Иллинойс. 44-й президент США занимал свою должность с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. Покинув Белый дом, Барак и Мишель Обама подписали соглашение с популярным хостингом Netflix: пара задумалась о продюсировании фильмов и телесериалов.