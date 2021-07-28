Песков: Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы США

Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"РФ никогда не вмешивалась в электоральные процессы США. Результаты неоднократных расследований в США это подтверждают. Россия, безусловно, не вмешивается и не имеет ни малейших намерений вмешиваться в какие-то электоральные процессы в других странах", — сказал официальный представитель Кремля.

Песков заметил, что слова Байдена относятся к информации из разряда малоэкспертных справок, которые представили президенту.