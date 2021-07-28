НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков: Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы США

По словам официального представителя Кремля, неоднократные американские расследования это доказали.

28 июля, 11:50
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65770/photos/65832" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"РФ никогда не вмешивалась в электоральные процессы США. Результаты неоднократных расследований в США это подтверждают. Россия, безусловно, не вмешивается и не имеет ни малейших намерений вмешиваться в какие-то электоральные процессы в других странах", — сказал официальный представитель Кремля.

Байден заявил о попытках России вмешаться в подготовку к выборам 2022 года

Байден заявил о попытках России вмешаться в подготовку к выборам 2022 года

Песков заметил, что слова Байдена относятся к информации из разряда малоэкспертных справок, которые представили президенту.

Ранее Джо Байден заявил о "реальной проблеме" Владимира Путина. По версии американского лидера, Россия может опереться только на ядерное оружие и нефтяные скважины. Политолог Владимир Оленченко назвал эту критику самовзбадриванием.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Песков назвал неблагодарным делом сравнение американской и российской разведки

сегодня в 11:58

Пять партий присоединились к соглашению "Единой России" по безопасным выборам

вчера в 14:07

Депутат Госдумы: Зеленский предал своих братьев и сестёр

сегодня в 13:11

Гимнаст Нагорный завоевал бронзу в личном многоборье на Олимпиаде в Токио

сегодня в 13:10

"Всё вытекает из комплексов": Политолог объяснил желание Зеленского присвоить Украине государственность Киевской Руси

сегодня в 13:09

Новости партнеров

Layer 1