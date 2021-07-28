Песков: Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы США
По словам официального представителя Кремля, неоднократные американские расследования это доказали.
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Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"РФ никогда не вмешивалась в электоральные процессы США. Результаты неоднократных расследований в США это подтверждают. Россия, безусловно, не вмешивается и не имеет ни малейших намерений вмешиваться в какие-то электоральные процессы в других странах", — сказал официальный представитель Кремля.
Песков заметил, что слова Байдена относятся к информации из разряда малоэкспертных справок, которые представили президенту.
Ранее Джо Байден заявил о "реальной проблеме" Владимира Путина. По версии американского лидера, Россия может опереться только на ядерное оружие и нефтяные скважины. Политолог Владимир Оленченко назвал эту критику самовзбадриванием.
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