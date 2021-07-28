В "Роскачестве" объяснили, что арбуз нужно брать без трещин и надрезов

При выборе арбуза необходимо избегать ягод с такими дефектами, как рубцы и трещины, образовавшиеся в результате их транспортировки. Об этом сообщило "Роскачество".

"Качественный плод внешне должен выглядеть свежим и целым. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов: рубцов и трещин, образующихся в результате хранения и транспортировки ягоды", — говорится в публикации организации.

В "Роскачестве" напомнили, что через трещины в мякоть арбуза проникают микроорганизмы, которые начинают размножаться в благоприятных для них условиях и становятся причиной пищевых отравлений. По той же причине не стоит брать разрезанный арбуз или просить продавца надрезать плод для проверки его качества. Отмечается, что у созревшего арбуза полосы чёткие и яркие, а корочка матовая. Земляное пятно должно быть жёлтого цвета.

Эксперты также напомнили, что звук ягоды при стуке должен быть гулким, похожим на вибрацию, а не глухим.