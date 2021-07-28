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"Бравурные заявления": В Кремле ответили на слова Байдена о "реальной проблеме Путина"

Москва бы предпочла, чтобы помощники сообщали президенту США не только о ядерном оружии и нефтегазовом секторе РФ, но и о других секторах экономики.

28 июля, 11:36
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей / АР / Susan Walsh</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей / АР / Susan Walsh

Кремль считает "неверными по своей сути" слова президента США Джо Байдена о том, что у РФ якобы ничего нет, кроме ядерного оружия, нефти и газа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что налицо ошибочное знание и понимание нашей страны.

"Президент США говорил о нашем президенте, выступая перед сотрудниками национальной разведки. Понятно, что в этой аудитории востребованы бравурные заявления. Также очевидно, что президент озвучивает посылы, которые готовятся его помощниками. И здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России", — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, неверно утверждать, что в России нет ничего, кроме нефти и ядерного оружия: есть передовая ядерная энергетика, сельское хозяйство, строительство, идёт развитие инновационных областей. Представитель Кремля отметил, что Москва бы предпочла, чтобы обо всём этом, а не только о ядерном оружии и нефтегазовом секторе, докладывали Байдену его помощники.

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Напомним, во время выступления в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки США президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "есть реальная проблема". А заключается она в якобы ограниченных ресурсах, находящихся в распоряжении РФ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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