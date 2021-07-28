"Скорее это визави": В Кремле отказались называть США партнёрами
При этом Дмитрий Песков отметил, что в последнее время в двусторонних отношениях стран наблюдаются позитивные моменты.
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США и Россия являются не партнёрами друг другу, а визави. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вряд ли можно назвать США партнёрами [России], скорее это визави. Пока никаких партнёрских программ нет, к нашему сожалению", — сказал он.
Представитель Кремля выразил надежду на то, что в ходе дальнейших контактов странам удастся более понятно доносить позицию друг друга. При этом Песков добавил, что в вопросе двусторонних отношений уже сейчас наблюдаются позитивные моменты.
"Отрадно, что мы от пикирования перешли к переговорам, которые сопровождаются дальнейшим пикированием словесным", — отметил пресс-секретарь.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай являются соперниками Штатов, однако, несмотря на это, с ними нужно сотрудничать.
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