Россельхознадзор отменил ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии

Временные ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии в Россию отменены. Об этом сообщает Россельхознадзор.

"Россельхознадзор счёл возможным с 28 июля 2021 года под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений Бразилии о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер возобновить поставки в Россию табачного сырья и табачных отходов из этой страны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение принято по итогам переговоров, состоявшихся 23 июля с представителями Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Федеративной Республики Бразилия. Также идёт работа с компетентными службами Индии, ЮАР, Танзании и Малави, направленная на снижение рисков заражения табачной продукции многоядной мухой-горбаткой и другими карантинными для России вредоносными объектами.

В ведомстве также напомнили, что указанные страны являются не единственными экспортёрами табачного сырья в Россию. Среди основных поставщиков — Бельгия, Зимбабве, Мозамбик, Турция, Великобритания и Азербайджан.