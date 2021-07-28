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Россельхознадзор отменил ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии

Они были связаны с предотвращением появления в данной продукции карантинных для РФ насекомых.

28 июля, 11:19
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Временные ограничения на поставки табачного сырья из Бразилии в Россию отменены. Об этом сообщает Россельхознадзор.

"Россельхознадзор счёл возможным с 28 июля 2021 года под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений Бразилии о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер возобновить поставки в Россию табачного сырья и табачных отходов из этой страны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение принято по итогам переговоров, состоявшихся 23 июля с представителями Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Федеративной Республики Бразилия. Также идёт работа с компетентными службами Индии, ЮАР, Танзании и Малави, направленная на снижение рисков заражения табачной продукции многоядной мухой-горбаткой и другими карантинными для России вредоносными объектами.

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В ведомстве также напомнили, что указанные страны являются не единственными экспортёрами табачного сырья в Россию. Среди основных поставщиков — Бельгия, Зимбабве, Мозамбик, Турция, Великобритания и Азербайджан.

А ранее Лайф писал, что в России могут запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям с детьми. Предполагается, что такая мера поможет снизить уровень подросткового алкоголизма.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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