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Украина вводит двухнедельную изоляцию для всех въезжающих из России

Досрочно завершить карантин не получится даже при условии отрицательных ПЦР-тестов.

28 июля, 11:17

Фото © Facebook.com / Державна прикордонна служба України

Власти Украины обязали всех въезжающих из России и Индии к обязательной 14-дневной самоизоляции. Об этом на заседании правительства в среду объявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Особому контролю будут подлежать невакцинированные иностранцы или украинцы, которые прибыли из Российской Федерации и Индии. Если они провели последние семь дней до пересечения границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации на протяжении 14 дней без возможности досрочного её прекращения", проинформировал он.

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Напомним, что с 25 июня на Украине действует обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих из России. Тесты проводят прямо на пунктах пропуска.

А ранее на Украине задумались о полном закрытии сообщения с Россией из-за индийского штамма.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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