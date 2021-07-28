Украина вводит двухнедельную изоляцию для всех въезжающих из России

Власти Украины обязали всех въезжающих из России и Индии к обязательной 14-дневной самоизоляции. Об этом на заседании правительства в среду объявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Особому контролю будут подлежать невакцинированные иностранцы или украинцы, которые прибыли из Российской Федерации и Индии. Если они провели последние семь дней до пересечения границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации на протяжении 14 дней без возможности досрочного её прекращения", — проинформировал он.