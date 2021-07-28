Украина вводит двухнедельную изоляцию для всех въезжающих из России
Досрочно завершить карантин не получится даже при условии отрицательных ПЦР-тестов.
Фото © Facebook.com / Державна прикордонна служба України
Власти Украины обязали всех въезжающих из России и Индии к обязательной 14-дневной самоизоляции. Об этом на заседании правительства в среду объявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Особому контролю будут подлежать невакцинированные иностранцы или украинцы, которые прибыли из Российской Федерации и Индии. Если они провели последние семь дней до пересечения границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации на протяжении 14 дней без возможности досрочного её прекращения", — проинформировал он.
Напомним, что с 25 июня на Украине действует обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих из России. Тесты проводят прямо на пунктах пропуска.
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