Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США ведут "назойливые" переговоры со странами, соседствующими с Афганистаном. Они намереваются создать логические центры и базы для вывода техники и афганских беженцев.

Как министр обороны отметил в беседе с RT, американские власти таким образом пытаются закрепиться в Центрально-Азиатском регионе, "проиграв всё, что можно было проиграть в Афганистане". Шойгу заметил также, что присутствие США в других странах никогда не приводит к хорошему.

"Вы найдите мне хорошее место с хорошими последствиями, куда пришли Соединённые Штаты и остались надолго. Та же самая Сирия, та же самая Ливия. Когда вмешиваются нерегиональные игроки, мы получаем то, что получаем", — отметил Шойгу.