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Присутствие США ни к чему хорошему не приводит: Шойгу оценил вывод американских войск из Афганистана

Министр обороны РФ также заметил, что власти Соединённых Штатов пытаются закрепиться в Центрально-Азиатском регионе.

28 июля, 11:24
<p>Сергей Шойгу. Фото © Минобороны России</p>

Сергей Шойгу. Фото © Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США ведут "назойливые" переговоры со странами, соседствующими с Афганистаном. Они намереваются создать логические центры и базы для вывода техники и афганских беженцев.

Как министр обороны отметил в беседе с RT, американские власти таким образом пытаются закрепиться в Центрально-Азиатском регионе, "проиграв всё, что можно было проиграть в Афганистане". Шойгу заметил также, что присутствие США в других странах никогда не приводит к хорошему.

"Вы найдите мне хорошее место с хорошими последствиями, куда пришли Соединённые Штаты и остались надолго. Та же самая Сирия, та же самая Ливия. Когда вмешиваются нерегиональные игроки, мы получаем то, что получаем", отметил Шойгу.

В Таджикистане российские военные завершили перегруппировку у границы с Афганистаном

В Таджикистане российские военные завершили перегруппировку у границы с Афганистаном

Ранее Шойгу заявил, что российская 201-я база, расположенная в Таджикистане, окажет военную помощь стране в случае угрозы безопасности. Он отметил, что она создана именно для того, чтобы сохранять стабильность и спокойствие в этом регионе.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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