У Кремля нет данных о планах допуска в РФ иностранных вакцин от ковида

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает какими-либо данными о возможности допуска в Россию иностранных вакцин от коронавируса. Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос, может ли в нашей стране появиться препарат AstraZeneca и другие, разработанные за рубежом.

"AstraZeneca пока в Россию не попадала, и у меня данных на этот счёт никаких нет... Лучше адресовать этот вопрос в правительственный штаб", — отметил представитель Кремля.