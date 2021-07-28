У Кремля нет данных о планах допуска в РФ иностранных вакцин от ковида
Ранее Минздрав одобрил исследование комбинации препаратов "Спутник лайт" и британо-шведской AstraZeneca.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает какими-либо данными о возможности допуска в Россию иностранных вакцин от коронавируса. Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос, может ли в нашей стране появиться препарат AstraZeneca и другие, разработанные за рубежом.
"AstraZeneca пока в Россию не попадала, и у меня данных на этот счёт никаких нет... Лучше адресовать этот вопрос в правительственный штаб", — отметил представитель Кремля.
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Ранее Лайф сообщал, что Минздрав одобрил исследование комбинации вакцин от коронавируса "Спутник лайт" и британо-шведской AstraZeneca. Разрешение выдано 26 июля, срок истекает 2 марта 2022 года. Предполагается, что в исследовании будут задействованы 150 человек и пять медицинских организаций. Эксперты уже объяснили, что комбинирование вакцин от коронавируса позволит укрепить их эффективность и продлить время действия.
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