Песков назвал неблагодарным делом сравнение американской и российской разведки

Американская разведка является очень сильной, однако Россию беспокоит то, что спецслужбы страны работают у нас. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Американские спецслужбы работают у нас, и, конечно, нас это беспокоит. Это было испокон веков, и это не прекращается. И, конечно, американские спецслужбы — очень сильные, и разведка у них очень сильная. Но утверждать, кто сильнее, а кто слабее, — дело неблагодарное, естественно", — заявил пресс-секретарь.

Официальный представитель Кремля заметил, что другой оценки от президента США о превосходстве американских спецслужб ожидать было бы странно, однако у России есть много поводов гордиться своими разведчиками и контрразведчиками.