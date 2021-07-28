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Песков назвал неблагодарным делом сравнение американской и российской разведки

По его мнению, другую оценку работы спецслужб от президента США ожидать было бы странно.

28 июля, 11:58
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Американская разведка является очень сильной, однако Россию беспокоит то, что спецслужбы страны работают у нас. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Американские спецслужбы работают у нас, и, конечно, нас это беспокоит. Это было испокон веков, и это не прекращается. И, конечно, американские спецслужбы — очень сильные, и разведка у них очень сильная. Но утверждать, кто сильнее, а кто слабее, — дело неблагодарное, естественно", заявил пресс-секретарь.

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Официальный представитель Кремля заметил, что другой оценки от президента США о превосходстве американских спецслужб ожидать было бы странно, однако у России есть много поводов гордиться своими разведчиками и контрразведчиками.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о слежке за телефоном президента Франции Эмманюэля Макрона. Песков сообщил о том, что в России связь, которую используют президент, министры, АП и различные ведомства, надёжно защищена.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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