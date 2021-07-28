Футболист сборной России Магомед Оздоев пропустит до трёх месяцев из-за травмы
В матче первого тура чемпионата России против "Химок" он получил растяжение связок коленного сустава.
Фото © ФК "Зенит"
Полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Магомед Оздоев из-за травмы пропустит от двух до трёх месяцев. Об этом сообщается на сайте клуба.
"После обследования и серии тестов определён характер повреждения Магомеда Оздоева — у игрока диагностировано растяжение связок коленного сустава. Принято решение, что Магомед Оздоев будет проходить консервативное лечение — ориентировочный срок восстановления 2–3 месяца", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Оздоев получил травму в выездном матче первого тура чемпионата России против подмосковных "Химок" (3:1). Уже на десятой минуте встречи его заменил 19-летний Кирилл Кравцов, дебютировавший в составе петербургского клуба.
Помимо матчей "Зенита" хавбек пропустит и сентябрьские встречи сборной России в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 — против Хорватии, Кипра и Мальты.
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