В Екатеринбурге задержали парня, разгуливавшего по ЖК с оружием. Видео © LIFE

Полицейские задержали молодого человека, который ходил с оружием по одному из жилых комплексов Екатеринбурга. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУВД РФ по Свердловской области.

"Полиция Екатеринбурга задержала данного гражданина, который разгуливал со стволом по ЖК "Мичуринский", им оказался уроженец Красноярского края 1988 года рождения, он снимает квартиру в этом микрорайоне", — сказал глава пресс-службы полковник Валерий Горелых.

По его словам, оружие не является боевым, это элемент для игры в пейнтбол. Горелых заметил, что сейчас парня доставляют в дежурную часть территориального УВД для допроса, по итогам проверки правоохранители примут решение.

Ранее в Сети появились кадры, снятые очевидцами. На них молодой человек поправляет автомат и рюкзак, сидя на лавочке, а после этого, надев капюшон, идёт по улице, не скрывая оружия. Это напугало местных жителей, и они обратились в полицию.

В Екатеринбурге задержали разгуливавшего по ЖК парня с оружием. Видео © Соцсети