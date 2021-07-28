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В Екатеринбурге задержали парня, разгуливавшего по ЖК с оружием

Оказалось, что в руках он держал автомат для игры в пейнтбол, однако его всё равно доставят в отдел полиции для проверки.

28 июля, 12:25

В Екатеринбурге задержали парня, разгуливавшего по ЖК с оружием. Видео © LIFE

Полицейские задержали молодого человека, который ходил с оружием по одному из жилых комплексов Екатеринбурга. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУВД РФ по Свердловской области.

"Полиция Екатеринбурга задержала данного гражданина, который разгуливал со стволом по ЖК "Мичуринский", им оказался уроженец Красноярского края 1988 года рождения, он снимает квартиру в этом микрорайоне", — сказал глава пресс-службы полковник Валерий Горелых.

По его словам, оружие не является боевым, это элемент для игры в пейнтбол. Горелых заметил, что сейчас парня доставляют в дежурную часть территориального УВД для допроса, по итогам проверки правоохранители примут решение.

Ранее в Сети появились кадры, снятые очевидцами. На них молодой человек поправляет автомат и рюкзак, сидя на лавочке, а после этого, надев капюшон, идёт по улице, не скрывая оружия. Это напугало местных жителей, и они обратились в полицию.

В Екатеринбурге задержали разгуливавшего по ЖК парня с оружием. Видео © Соцсети

Ранее Лайф рассказывал, что под Петербургом организатор нарколаборатории открыл стрельбу по полицейским. Стражам порядка пришлось применить табельное оружие и обезвредить наркоторговца, ранив его в ногу.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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