"Справедливая Россия — За правду" раскритиковала КПРФ за непоследовательность в вопросах вакцинации
Коммунистам припомнили, что в 1998 году они принимали закон, позволяющий региональным властям вводить принудительную вакцинацию, а сегодня они от этого всячески открещиваются.
"Справедливая Россия — За правду" раскритиковала КПРФ за непоследовательность в вопросах вакцинации
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Руководитель центрального аппарата партии "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев раскритиковал КПРФ, напомнив о том, что именно их политсила в 1998 году принимала закон, позволяющий региональным властям вводить принудительную вакцинацию. Речь об этом зашла в ходе пресс-конференции в ТАСС. Сейчас же, по словам Гусева, коммунисты настаивают на недопустимости принудительной вакцинации, демонстрируя политику двойных стандартов.
"Хочется спросить лидеров коммунистов: когда вы обманывали народ? В 98-м году или сейчас? Или и тогда, и сейчас? Вы ввели в стране возможность принудительной вакцинации. Вы это сделали. Как вы можете сегодня говорить обратное?" — риторически поинтересовался представитель политсилы.
Гусев добавил, что их партия, в отличие от коммунистов, будет проявлять свою позицию законными способами. В частности, "Справедливая Россия — За правду" через свои региональные центры защиты прав граждан окажет юридическую помощь лицам, отстранённым от работы или уволенным из-за отсутствия прививки от коронавируса.
Напомним, что в начале этого года лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали межпартийный манифест об объединении. Новая политсила получила название "Справедливая Россия — За правду".
Ранее представитель объединённой партии Захар Прилепин планировал выступить перед делегатами съезда КПРФ и предложить коммунистам создать коалицию с целью дальнейшей интеграции левых сил, но его порыв не поняли и не пустили на съезд.
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