"Справедливая Россия — За правду" раскритиковала КПРФ за непоследовательность в вопросах вакцинации Видео © LIFE

Руководитель центрального аппарата партии "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев раскритиковал КПРФ, напомнив о том, что именно их политсила в 1998 году принимала закон, позволяющий региональным властям вводить принудительную вакцинацию. Речь об этом зашла в ходе пресс-конференции в ТАСС. Сейчас же, по словам Гусева, коммунисты настаивают на недопустимости принудительной вакцинации, демонстрируя политику двойных стандартов.

"Хочется спросить лидеров коммунистов: когда вы обманывали народ? В 98-м году или сейчас? Или и тогда, и сейчас? Вы ввели в стране возможность принудительной вакцинации. Вы это сделали. Как вы можете сегодня говорить обратное?" — риторически поинтересовался представитель политсилы.

Гусев добавил, что их партия, в отличие от коммунистов, будет проявлять свою позицию законными способами. В частности, "Справедливая Россия — За правду" через свои региональные центры защиты прав граждан окажет юридическую помощь лицам, отстранённым от работы или уволенным из-за отсутствия прививки от коронавируса.