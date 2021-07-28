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Украина решила выйти из протокола о Межгосударственном совете СНГ по космосу

В пояснительной записке говорится о том, что документ уже устарел и не соответствует современному состоянию сотрудничества между странами.

28 июля, 13:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украина выйдет из протокола об утверждении положения о Межгосударственном совете СНГ по космосу, так как он "потерял свою актуальность". Такое решение было принято на заседании правительства.

"Выйти из протокола об утверждении Положения о Межгосударственном совете по космосу, подписанного 13 ноября 1992 года в г. Москва. МИД направить исполнительному комитету СНГ соответствующее уведомление", говорится в постановлении.

В пояснительной записке отмечается, что протокол "уже устарел и не соответствует современному состоянию сотрудничества между странами". Также в ней говорится о том, что он не применяется на практике.

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Ранее Лайф сообщал, что Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в области туризма. При этом Киев продолжил сотрудничество со странами — участниками соглашения, кроме России.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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