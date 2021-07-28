Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна является единственной наследницей Киевской Руси, вытекает из комплексов в связи с отсутствием у Незалежной собственной древней государственности. Об этом в беседе с Лайфом заявил профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, политолог Андрей Манойло.

"Стремление приватизировать государственность Киевской Руси делается по одной причине: потому что у Украины никогда своей государственности не было. Не хватает им прямой линии где-то на заре истории, чтобы доказать, что Украина имеет давнюю историю. Это всё вытекает из комплексов, потому что очень хочется иметь собственную древнюю государственность, а её нет", — отметил собеседник Лайфа.

По мнению эксперта, то, что Зеленский произносит в своём обращении, — это всё, в чём украинская пропаганда сумела убедить население страны за последние двадцать с лишним лет. При этом Манойло подчеркнул, что в России русских и украинцев считают одним народом, а украинский президент считает, что это два разных народа с различной исторической судьбой. По словам Манойло, подобного рода интерпретации истории в наши дни опасны и могут стать причиной ещё большего раскола между россиянами и украинцами.

"С другой стороны, то, что мы слышим сегодня, — это прямой ответ нашему президенту на его статью, что народ один. Вот это Зеленского, по всей видимости, и напугало. Поэтому и слышим подобные заявления", — добавил эксперт.