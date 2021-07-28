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За участие в массовых драках иностранцев будут депортировать из России

Как сообщают в МВД РФ, въезд на территорию страны таким нарушителям будет запрещён.

28 июля, 13:23
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mvd.official/photos/a.696725270360549/4560657880633916/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД России</a></p>

Фото © Facebook / МВД России

Число массовых драк с участием иностранных граждан в России выросло. В связи с этим МВД будет принимать все предусмотренные законом меры для того, чтобы пресечь действия, посягающие на общественный порядок и безопасность, вплоть до депортации.

"Участились случаи возникновения конфликтов с участием иностранных граждан, при этом некоторые из них были массовыми и публичными. Столкновения наблюдались в Амурской, Московской и Свердловской областях, в Республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге", говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что во время конфликтов участники подвергают опасности жизнь и здоровье людей, блокируют движение транспорта и применяют силу против сотрудников правоохранительных органов.

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В МВД уточнили, что иностранцам, участвовавшим в противоправной деятельности, назначили административный арест на 15 суток и запретили въезд на территорию России. В ближайшее время они должны покинуть страну, иначе будет решаться вопрос об их депортации.

Ранее Лайф рассказывал, как в Архангельске гопники устроили драку с художниками, однако те дали отпор. После этого за медицинской помощью обратились два человека.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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