За участие в массовых драках иностранцев будут депортировать из России

Число массовых драк с участием иностранных граждан в России выросло. В связи с этим МВД будет принимать все предусмотренные законом меры для того, чтобы пресечь действия, посягающие на общественный порядок и безопасность, вплоть до депортации.

"Участились случаи возникновения конфликтов с участием иностранных граждан, при этом некоторые из них были массовыми и публичными. Столкновения наблюдались в Амурской, Московской и Свердловской областях, в Республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге", — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что во время конфликтов участники подвергают опасности жизнь и здоровье людей, блокируют движение транспорта и применяют силу против сотрудников правоохранительных органов.

В МВД уточнили, что иностранцам, участвовавшим в противоправной деятельности, назначили административный арест на 15 суток и запретили въезд на территорию России. В ближайшее время они должны покинуть страну, иначе будет решаться вопрос об их депортации.