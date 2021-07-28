На Украине главу Минтранса США сравнили с уборщицей

Бывший депутат Рады Александр Кирш возмутился решением направить от Вашингтона на форум "Крымская платформа" министра транспорта США Питера Буттиджича. Своим мнением украинский политик поделился в эфире телеканала "Наш".

"Мы, конечно, уже и уборщицу Белого дома считаем важной особой, но у меня такое впечатление, что это пощёчина Украине", — заявил Кирш.

Он назвал предстоящий форум серьёзным мероприятием и заявил, что решение Вашингтона — это демонстрация "открытого и публичного" пренебрежения. Также мнением насчёт присутствия Буттиджича на "Крымской платформе" поделился ещё один украинский политолог Руслан Бортник.

"Вместо хотя бы министра энергетики. Хотя бы. Это минимальный уровень, который сегодня нам необходим, потому что есть масса вопросов, которые могли бы реально решаться. А к нам приедет просто свадебный генерал, который ничего решать не будет, не сможет, да и не призван", — заявил он.