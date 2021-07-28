Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шапталу начальником Генерального штаба вооружённых сил страны. На этой должности он сменил Сергея Корнийчука.

Шаптала является генерал-майором ВСУ, до этого занимал должность начальника штаба — был первым замкомом оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ, а в прошлом служил в должности командира 128-й Мукачевской горно-пехотной бригады (2014–2017). В 2015 году получил звание "Герой Украины".