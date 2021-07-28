Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВС Украины
Им стал Сергей Шаптала, который ранее был первым замкомом оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ.
Фото © ТАСС / ЕРА / STEFANIE LOOS / POOL
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шапталу начальником Генерального штаба вооружённых сил страны. На этой должности он сменил Сергея Корнийчука.
"Назначить Шапталу Сергея Александровича начальником Генерального штаба Вооружённых сил Украины", — говорится в указе, опубликованном на сайте офиса президента Незалежной.
Шаптала является генерал-майором ВСУ, до этого занимал должность начальника штаба — был первым замкомом оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ, а в прошлом служил в должности командира 128-й Мукачевской горно-пехотной бригады (2014–2017). В 2015 году получил звание "Герой Украины".
Комментариев: 0