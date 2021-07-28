Экономист объяснил, почему не стоит бояться роста цен на кофе и закупаться им впрок

Не стоит скупать годовой запас кофе из-за страха повышения цен, советует россиянам экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владислав Гинько. Он считает, что в случае удорожания отечественные производители будут закупать продукт у поставщиков из других частей света.

"Закупать продукты питания — не стоит этого делать. Потому что срок годности многих продуктов питания выходит достаточно быстро. Наши потребительские предпочтения меняются быстрее, чем нам кажется. Не стоит думать, что мы себе в этом плане можем доверять. Сегодня мы хотим пить кофе, завтра уже не хотим", — сказал Гинько в беседе на радио "Комсомольская правда".

Многие прогнозируют удорожание кофе из-за засухи в Бразилии, однако, согласно статистике, из этой страны поступает лишь 20 процентов от всего объёма импорта. По словам эксперта, сублимированный кофе и кофе в зёрнах чаще всего являются смесью зёрен из разных стран, так как поставщики пытаются угодить вкусам потребителя и сделать это так, чтобы цена не сильно била по кошельку.

"Цены на большинство продуктов питания в мире растут, если они измерены в долларах. Это, увы, реальность", — заметил экономист.