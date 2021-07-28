В Минтруде заявили о значительном снижении безработицы среди россиян

Число официально зарегистрированных безработных жителей России уменьшилось до 1,11 миллиона человек, что на 60% меньше, чем в начале года. Об этом сообщили в Минтруде РФ.

"Снижается и число зарегистрированных в центрах занятости граждан. Сегодня это значение не превышает 1,11 млн человек, что на 60% ниже, чем в начале этого года, когда через центры искали работу более 2,7 млн человек", — заявили представители министерства.