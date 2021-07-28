В Минтруде заявили о значительном снижении безработицы среди россиян
Сказался как общий подъём деловой активности, так и эффективность по поддержке занятых. Свою роль также сыграли и программы по снижению напряжённости на рынке труда.
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Число официально зарегистрированных безработных жителей России уменьшилось до 1,11 миллиона человек, что на 60% меньше, чем в начале года. Об этом сообщили в Минтруде РФ.
"Снижается и число зарегистрированных в центрах занятости граждан. Сегодня это значение не превышает 1,11 млн человек, что на 60% ниже, чем в начале этого года, когда через центры искали работу более 2,7 млн человек", — заявили представители министерства.
Так, уровень безработицы с начала года снизился более чем на один процентный пункт. В июне, по данным Росстата, безработица составляла 4,8%, в январе — 5,8%, в декабре прошлого года — 5,9%, в августе 2020-го, в пиковом периоде, — 6,4%. Как уточнила заместитель главы Минтруда Елена Мухтиярова, cказались как общий подъём деловой активности, так и эффективность по поддержке занятых. Кроме того, свою роль сыграли и программы по снижению напряжённости на рынке труда.
В начале июля Лайф сообщал о существенном росте зарплаты россиян и снижении процента безработных практически до уровня, который был в стране до пандемии.
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