В Москве врачи удалили пациенту опухоль весом 10 килограммов. Видео © LIFE

В Москве врачи онкологического центра им. Блохина удалили 52-летнему пациенту из Нижегородской области опухоль весом около 10 килограммов. Как сам Сергей Шпенков рассказал Лайфу, ему пришлось пережить не одну операцию, чтобы избавиться от образования.

"Физических неудобств, никаких болей не было. Единственное, она такая габаритная. Постоянно не вписывался: то дверь задену, то ещё что-то. В кресло даже не влезал", — вспоминает Сергей.

По его словам, тридцать лет назад он сломал ребро, после чего появилась небольшая шишечка. Сначала его ничего не беспокоило, но через несколько лет образование начало расти, и тогда Сергей понял, что пора к врачу. В 2019 году в Дзержинске по месту жительства его прооперировали, но через полгода бок снова начал увеличиваться в размерах. На этот раз не помогли даже три курса химиотерапии. Благодаря проекту "Телемедицинские консультации", созданному врачами, мужчина попал в московский онкоцентр им. Блохина.

"У этого пациента была угроза кровотечения и распада опухоли... Если бы не было выполнено оперативное вмешательство, он бы погиб. Исключительность этого случая в том, что пациенту было отказано в лечении по месту жительства. Он был признан неоперабельным. Мы вместе с ним рискнули и пошли на эту операцию. И, можно сказать, победили", — сказал заведующий отделом общей онкологии НМИЦ онкологии им. Блохина Ренат Валиев.

Специалист рассказал, что опухоль была удалена единым блоком за шесть часов. При этом он не исключил, что образование может вырасти снова, но в ближайшей перспективе есть большая вероятность, что Сергей вернётся к активной жизни и работе.