"Медведю есть нечего": Директор сибирского парка назвал главные причины нападения хищника на тургруппу
Из-за позднего схода снега сложилась ситуация с отсутствием ягод, а сама трава очень плохая, заметил руководитель.
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Очередной случай смертельного нападения медведя на туриста произошёл в парке "Ергаки" в Красноярском крае. О главных причинах случившегося рассказал в беседе с телеканалом "Звезда" директор парка Игорь Грязин.
"У нас снег сошёл полностью только в июле. Медведю в этом году есть просто нечего. У нас нет ягод в настоящее время, очень плохая трава", — сказал он.
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Руководитель назвал аномально холодную погоду и сход группы с туристической тропы одними из главных факторов произошедшего. Кроме того, подчеркнул Грязин, туристы шли по абсолютно дикой местности. При этом произошедшее он считает уникальной для парка ситуацией.
Напомним, это уже не первый случай нападения медведя на людей в природном парке "Ергаки". В конце июня лесной зверь убил 16-летнего подростка, который отбился от туристической группы.
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