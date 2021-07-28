Очередной случай смертельного нападения медведя на туриста произошёл в парке "Ергаки" в Красноярском крае. О главных причинах случившегося рассказал в беседе с телеканалом "Звезда" директор парка Игорь Грязин.

"У нас снег сошёл полностью только в июле. Медведю в этом году есть просто нечего. У нас нет ягод в настоящее время, очень плохая трава", — сказал он.

Руководитель назвал аномально холодную погоду и сход группы с туристической тропы одними из главных факторов произошедшего. Кроме того, подчеркнул Грязин, туристы шли по абсолютно дикой местности. При этом произошедшее он считает уникальной для парка ситуацией.