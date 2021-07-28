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Прокурор запросил для Любови Соболь два года ограничения свободы

Суд может запретить ей посещать и участвовать в массовых и иных мероприятиях, а также выезжать за пределы муниципального образования, где она проживает. Оглашение приговора состоится 2 августа.

28 июля, 17:08

Любовь Соболь. Фото © LIFE

Представитель прокуратуры попросил приговорить бывшего юриста ФБК* Любовь Соболь к двум годам ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарных норм в ходе запрещённой акции протеста.

"Государственный обвинитель в прениях сторон просил признать Соболь Л.Э. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". — Прим. Лайфа), и назначить Соболь Л.Э. наказание в виде ограничения свободы сроком на два года", — сказали в суде.

Оглашение приговора состоится 2 августа. В случае положительного решения Соболь будет запрещено выходить из дома с 22 вечера до шести утра, а также посещать и участвовать в массовых и иных мероприятиях и выезжать за пределы муниципального образования, где она проживает. Также ей предстоит четырежды в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию.

Суд утвердил приговор Любови Соболь, осуждённой условно к исправительным работам за "штурм" чужой квартиры

Суд утвердил приговор Любови Соболь, осуждённой условно к исправительным работам за "штурм" чужой квартиры

Напомним, 15 апреля мировой судья судебного участка московского района Новокосино приговорил юриста ФБК Любовь Соболь к году исправительных работ условно с удержанием 10% дохода по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру.

* Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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