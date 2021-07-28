Прокурор запросил для Любови Соболь два года ограничения свободы

"Государственный обвинитель в прениях сторон просил признать Соболь Л.Э. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". — Прим. Лайфа) , и назначить Соболь Л.Э. наказание в виде ограничения свободы сроком на два года", — сказали в суде.

Оглашение приговора состоится 2 августа. В случае положительного решения Соболь будет запрещено выходить из дома с 22 вечера до шести утра, а также посещать и участвовать в массовых и иных мероприятиях и выезжать за пределы муниципального образования, где она проживает. Также ей предстоит четырежды в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию.