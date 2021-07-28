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Более пяти процентов россиян продолжают работать на удалёнке

Помимо сведений об увольнении и приёме на работу Минтруд также анализирует ситуацию в разрезе отраслей и регионов.

28 июля, 17:02
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Больше пяти процентов россиян продолжают работать удалённо после перехода на такой режим с начала пандемии коронавируса. Эти данные показал мониторинг ситуации на рынке труда, который регулярно проводит Минтруд РФ.

"На удалённой работе, по данным мониторинга, продолжают оставаться порядка немногим более 5% сотрудников", сказали в пресс-службе министерства.

Сообщается, что в мониторинге учитываются не только сведения о приёме и увольнении на работу, о переводе сотрудников на удалёнку, но и анализируется ситуация в разрезе отраслей и регионов.

Работодателям дали право отстранять сотрудников за отказ от вакцинации

Работодателям дали право отстранять сотрудников за отказ от вакцинации

Ранее в Минтруде сообщили, что число прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом сотрудников для стабилизации эпидситуации должно составлять в коллективах не менее 80%. Отмечается, у работодателей есть право перевести на удалённую работу людей, которые имеют медицинский отвод от вакцинации.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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