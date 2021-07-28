Более пяти процентов россиян продолжают работать на удалёнке

Больше пяти процентов россиян продолжают работать удалённо после перехода на такой режим с начала пандемии коронавируса. Эти данные показал мониторинг ситуации на рынке труда, который регулярно проводит Минтруд РФ.

"На удалённой работе, по данным мониторинга, продолжают оставаться порядка немногим более 5% сотрудников", — сказали в пресс-службе министерства.

Сообщается, что в мониторинге учитываются не только сведения о приёме и увольнении на работу, о переводе сотрудников на удалёнку, но и анализируется ситуация в разрезе отраслей и регионов.