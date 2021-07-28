Более пяти процентов россиян продолжают работать на удалёнке
Помимо сведений об увольнении и приёме на работу Минтруд также анализирует ситуацию в разрезе отраслей и регионов.
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Больше пяти процентов россиян продолжают работать удалённо после перехода на такой режим с начала пандемии коронавируса. Эти данные показал мониторинг ситуации на рынке труда, который регулярно проводит Минтруд РФ.
"На удалённой работе, по данным мониторинга, продолжают оставаться порядка немногим более 5% сотрудников", — сказали в пресс-службе министерства.
Сообщается, что в мониторинге учитываются не только сведения о приёме и увольнении на работу, о переводе сотрудников на удалёнку, но и анализируется ситуация в разрезе отраслей и регионов.
Ранее в Минтруде сообщили, что число прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом сотрудников для стабилизации эпидситуации должно составлять в коллективах не менее 80%. Отмечается, у работодателей есть право перевести на удалённую работу людей, которые имеют медицинский отвод от вакцинации.
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