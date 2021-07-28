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Россиянам объяснили, как оспорить решение терапевта при отказе в медотводе от вакцинации

В первую очередь нужно иметь при себе документы, подтверждающие наличие противопоказаний, объяснил юрист.

28 июля, 16:42
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Оспорить решение врача при отказе в медицинском отводе при вакцинации от коронавируса можно, обратившись к заведующему поликлиникой или руководству медорганизации. Об этом рассказал медицинский юрист Алексей Горяинов.

"Для этого желательно предоставить сведения, подтверждающие, что конкретно врач-терапевт не учёл при определении противопоказаний", — приводит его слова ФАН.

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Также можно обратиться к узкому специалисту в другой организации и получить необходимые документы, предоставив их врачу. Если же он откажет и в этом случае, нужно составить обращение главному врачу в письменном виде и приложить копии документов, подтверждающие наличие противопоказаний, добавил Горяинов. Он уже соберёт врачебную комиссию и разрешит этот вопрос в пользу пациента, если у него существуют реальные ограничения.

Кроме того, юрист добавил, что если руководство требует писать заявление об увольнении даже при наличии медотвода, что является распространённой проблемой, следует обращаться в Государственную инспекцию труда.

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Ранее Роструд уточнил правила отстранения от работы непривитых сотрудников. Отмечается, что мера касается и трудящихся в удалённом режиме. Не проходить обязательную вакцинацию могут лишь те, у кого есть официальный медотвод.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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