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Попова назвала мутации ковида причиной повышения планки нужного коллективного иммунитета

Для победы над вирусом необходимо привить 80 процентов населения, заметила глава Роспотребнадзора.

28 июля, 15:33
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Мутации коронавируса стали причиной повышения необходимого уровня коллективного иммунитета в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Он [коронавирус] изменился, мы понимаем, что он сегодня мутирует и эта мутация приводит к гораздо большей его заразности, значит, и прививать надо больше. <…> Сегодня мы говорим, что надо привить 80 [процентов]. Растёт эта планка, ну потому что вирус заставляет нас менять и эти цифры, он сам меняется", — сказала она в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе".

Глава Роспотребнадзора уточнила, что изначально задача по коллективной иммунизации была без окончательной планки, а уровень "сколько достаточно" зависел от знаний о вирусе.

Первый российский регион достиг коллективного иммунитета к ковиду

Первый российский регион достиг коллективного иммунитета к ковиду

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы, которые наиболее близки к достижению коллективного иммунитета. Однако это касается тех субъектов страны, где необходимая планка держится на уровне 60%.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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