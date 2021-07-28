Попова назвала мутации ковида причиной повышения планки нужного коллективного иммунитета

"Он [коронавирус] изменился, мы понимаем, что он сегодня мутирует и эта мутация приводит к гораздо большей его заразности, значит, и прививать надо больше. <…> Сегодня мы говорим, что надо привить 80 [процентов]. Растёт эта планка, ну потому что вирус заставляет нас менять и эти цифры, он сам меняется", — сказала она в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе".