Попова заявила об ускорении мутации коронавируса за последние полгода
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что это усложняет процесс изучения и так неизвестного вируса.
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За последние полгода коронавирус стал мутировать быстрее. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе".
"Он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует, он становится гораздо более изменчив, чем тот, что мы наблюдали ещё год назад", — сказала она.
Глава ведомства подчеркнула, что это усложняет процесс изучения и так неизвестного вируса. При этом Попова заметила, что этот вирус известен миру не так давно, чтобы полностью его изучить.
Ранее Попова заявила, что описанных случаев передачи коронавируса от животных человеку до сих пор нет. Она вспомнила заражение мутировавшим вирусом на норковых фермах в Дании, однако заметила, что эта ветвь изменчивости инфекции развития не получила.
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