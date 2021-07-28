Попова заявила об ускорении мутации коронавируса за последние полгода

За последние полгода коронавирус стал мутировать быстрее. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе".

"Он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует, он становится гораздо более изменчив, чем тот, что мы наблюдали ещё год назад", — сказала она.

Глава ведомства подчеркнула, что это усложняет процесс изучения и так неизвестного вируса. При этом Попова заметила, что этот вирус известен миру не так давно, чтобы полностью его изучить.