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Попова заявила об ускорении мутации коронавируса за последние полгода

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что это усложняет процесс изучения и так неизвестного вируса.

28 июля, 14:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

За последние полгода коронавирус стал мутировать быстрее. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе".

"Он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует, он становится гораздо более изменчив, чем тот, что мы наблюдали ещё год назад", — сказала она.

Глава ведомства подчеркнула, что это усложняет процесс изучения и так неизвестного вируса. При этом Попова заметила, что этот вирус известен миру не так давно, чтобы полностью его изучить.

В Великобритании обнаружена новая мутация коронавируса

В Великобритании обнаружена новая мутация коронавируса

Ранее Попова заявила, что описанных случаев передачи коронавируса от животных человеку до сих пор нет. Она вспомнила заражение мутировавшим вирусом на норковых фермах в Дании, однако заметила, что эта ветвь изменчивости инфекции развития не получила.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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