Попова: Описанных случаев передачи ковида от животных человеку нет

Описанных случаев передачи коронавируса от животных человеку до сих пор нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день описанных случаев передачи болезни от животных человеку нет", — сказала она в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе".

Попова вспомнила о ситуации в Дании, когда норки на фермах заразились мутировавшей инфекцией, однако она не закрепилась, дальнейшего развития эта ветвь изменчивости вируса не получила, заметила глава Роспотребнадзора.