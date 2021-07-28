Попова: Описанных случаев передачи ковида от животных человеку нет
Она вспомнила заражение мутировавшим вирусом на норковых фермах в Дании, однако заметила, что эта ветвь изменчивости инфекции развития не получила.
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Описанных случаев передачи коронавируса от животных человеку до сих пор нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день описанных случаев передачи болезни от животных человеку нет", — сказала она в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе".
Попова вспомнила о ситуации в Дании, когда норки на фермах заразились мутировавшей инфекцией, однако она не закрепилась, дальнейшего развития эта ветвь изменчивости вируса не получила, заметила глава Роспотребнадзора.
Ранее врач рассказала, как восстанавливаться после ковида при помощи еды. В идеале нужна индивидуальная диета, но основные принципы одинаковы для всех. Это калорийность и режим.
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